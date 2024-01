Zakaj je ministrstvo 3000 dodatnih računalnikov kupovalo 'na slepo'?

Šest milijonov evrov in pol, poleg tega še skoraj 2500 evrov mesečno. Toliko smo davkoplačevalci plačali - in še plačujemo - za skoraj 13.000 računalnikov, s katerimi ministrstvo za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh ne ve, kaj bi storilo. Potem, ko jih je ministrstvo poleti najprej kupilo 10.000, so Slovenijo prizadele poplave, in občine so morale škodo na računalniški opremi ministrstvu sporočiti do konca lanskega septembra.

"Tudi nas je presenetilo, da so občine, kljub temu, da smo jih večkrat spodbujali k podaji predlogov, dejansko potrebo dale samo za 39 računalnikov. Dale so potrebo še za nekatero drugo opremo, ki pa ni bila predmet tega zakona. Denimo skenerje ali pa tiskalnike," je pojasnjeval državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc.

Kljub temu, da so vedeli, katero opremo občine potrebujejo, je ministrstvo teden kasneje podpisalo anekse, s katerimi so kupili dodatnih 3000 računalnikov, ne pa tudi ostale opreme, kot so zaprosile občine. Kljub neracionalnemu nakupu pa so nam iz ministrstva odgovorili, da so uspeli izpeljati večino načrtovanih aktvnosti.

Kupljeni računalniki nimajo funkcionalnega operacijskega sistema in protivirusnega sistema, kar bo ministrstvo, če bodo želeli naprave pripraviti za uporabo v šolah, stalo vsaj dodatnih 150 evrov na računalnik, kar za 13.000 naprav znese skoraj dodatna dva milijona evrov.