Dva meseca po nesreči razbito vozilo še vedno 'krasi' avtobusno postajališče

Na regionalni cesti med Pijavo Gorico in Turjakom se je v začetku leta zgodila hujša prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Povzročitelj prometne nesreče je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtu pa so bile nameščene ukradene registrske tablice, ki so jih policisti zasegli.

Vozilo je bilo sicer umaknjeno s prometne površine, a kot poročajo občani, ki se dnevno vozijo mimo, je sedaj parkirano ob avtobusni postaji Gradišče nad Pijavo Gorico, kjer ovira promet in pešce, ki vsakodnevno uporabljajo avtobusni prevoz. Še več, vozilo je v tednih, odkar je zapuščeno, doživelo delno 'razgradnjo', saj so neznanci odstranili z vozila vse, kar je bilo uporabno. Kot opozarjajo domačini, razpadajoče vozilo slabo estetsko vpliva na videz njihovega kraja.

Zakaj ga nihče še ni odstranil?

Z lastnikom vozila so policisti že večkrat poskušali priti v stik glede odstranitve vozila, čeprav, kot so nas opozorili na PU Ljubljana, to ni v njihovi pristojnosti, a ga do zdaj še niso uspeli dobiti.

Ko smo o odstranitvi vozila povprašali PU Ljubljana, so nam namreč pojasnili, da pristojne občinske službe iščejo rešitve za čimprejšnjo odstranitev poškodovanega vozila. Ministrstvo za infrastrukturo pa je na naša vprašanja odgovorilo, da odstranitev vozila obravnava PP Ribnica v sodelovanju z Občino Škofljica in da je dogovorjeno, da vozilo odstrani Občina Škofljica oziroma njihov koncesionar, in sicer do 24. 2. 2023. Na občini smo preverili, ali so vozilo že odstranili, tam pa so nam zagotovili, da imajo čas do 27. 2. 2023. Takrat bodo vozilo odpeljali na deponijo.