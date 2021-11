Zakaj je nega kože pozimi tako zelo pomembna?

Kako hladen zrak vpliva na kožo?

Hladen zrak povzroča, da se pore na koži bolj zaprejo in koža težje absorbira kozmetične izdelke na osnovi olja. Zaradi pomanjkanja vlage v zraku kožne celice pozimi hitro propadajo, kar neposredno vpliva na zmanjšanje sijaja kože in večjo vidnost gubic. Poleg tega suh zrak in temperaturne spremembe pogosto povzročijo draženje in rdečico. Kožo obremenijo tudi velike temperaturne razlike na prostem in v notranjih prostorih, kjer je vlažnost zraka zaradi kurjave običajno zelo nizka, kar kožo še dodatno izsuši.

Kako negovati kožo pozimi?

Zaradi vseh sprememb, ki se pojavijo v zimskih mesecih, se morda sprašujete, kakšen izdelek je najprimernejši? Koža ima pozimi velik apetit, zato naj izdelek vsebuje hialuronsko kislino in mandljevo olje, ki bo z maščobo poskrbelo za naravno zaščito. Predstavljamo vam Lux-Factor 4D Hyaluron anti-aging kremo, ki vas bo navdušila tako v poletnem kot zimskem času. Zaradi svoje lahke teksture in 100 % naravnih sestavin, se hitro vpija, koži pa nudi nego in tudi zaščito. V zimskih mesecih je namreč pomembno, da koži nudimo zadostno količino vlage in, da okrepimo naravno zaščito. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je tako nočna kot tudi dnevna krema, ki je primerna za vse tipe kože in je dermatološko testirana. S vsebnostjo 100 % naravne hialuronske kisline zapolni gubice in linije, ob enem pa kožo vlaži, neguje in ji nudi zaščito. Zaradi inovativne formule je koži zagotovljena boljša struktura in prožnost, ki je v zimskih mesecih najbolj pomembna.

Čemu se pozimi raje izogibajmo?

Zmanjšajmo uporabo izdelkov, ki kožo še dodatno sušijo. To so lahko sredstva za čiščenje kože. Uporaba ne primernih pilingov lahko koži spreminja zaščitno funkcijo, s tem pa naredimo več škode kakor koristi. Izogibajmo se tudi intenzivnim dermatološkim posegom na koži, kot so laserski tretmaji in kemični pilingi, saj bo hladen zrak kožo le še bolj razdražil in upočasnil njeno naravno regeneracijo.