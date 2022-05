Zakaj je nega tetovaže tako zelo pomembna?

Imate novo tetovažo ali pa vas zanima, kako čim bolje poskrbeti za tetovažo, ki že nekaj časa krasi vaše telo?

Da bo kar se da dolgo ohranila svoje prvotno stanje in predvsem intenzivne barve, je tetovažo potrebno redno negovati. Ne veste, kako? Naj vam pomagamo z nekaj nasveti, ne pozabite pa, da je vedno potrebno slediti napotkom svojega tetoverja, saj vam bo lahko v primeru težav le tako najboljše pomagal.

Nega sveže tetovaže Pri negi sveže tetovaže ne smete pozabiti, da gre za rano, ki jo je treba oskrbeti pravilno in strokovno. S tem se izognete infekcijam, hkrati pa poskrbite, da bodo barve ostale sveže in trajne. Po tetoviranju je sveža tetovaža pokrita s prozorno folijo, ki jo ščiti pred možnimi okužbami. Pred spanjem jo odstranite, tetovirano mesto pa nežno umijte z nevtralnim ali antibakterijskim milom. Takoj po umivanju na svežo tetovažo položite dva do tri obkladke z vročo vodo, ki razdraženo kožo pomirijo. Poskrbite, da bo tetovaža vedno navlažena in mastna, da se koža lepo zaceli in tetovaža ohrani svoje barve. Po treh tednih lahko pričnete uporabljati mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock, ki bo kožo zaščitil, vaši tetovaži pa zagotovil nego in sijaj.

Ne dražite kože Po tetoviranju se morate izogibati sintetičnim in tesnim oblačilom, ki bi tetovažo lahko razdražili. Priporočeno je tudi, da se vsaj tri dni izogibate športu in prekomernemu potenju, še bolje je, da počakate, dokler se tetovaža ne olupi. V nasprotnem primeru se lahko zaradi soli v potu vname. Tuširate se lahko normalno, vendar na tetovirano mesto ni priporočljivo upirati vročega curka vode ali uporabljati preveč agresivnih tuš gelov, ki vsebujejo parfume. Odsvetovano je tudi namakanje v kadi in savnanje, saj to škoduje celjenju kože.

