Zakaj je odstopil nekdanji minister za zdravje Samo Fakin?

Je v ozadju kaj več kot le zdravstvene težave ali pa se je še videl na ministrstvu za zdravje, kaj je bilo narejenega in kakšne menjave je še želel izvesti. Na vsa ta vprašanja je prvič po odstopu spregovoril za oddajo Svet.

Ker je nekdanji minister za zdravje Samo Fakin uradno odstopil iz zdravstvenih razlogov, nas je najprej zanimalo, kakšno je njegovo zdravstveno stanje danes.

"Zaenkrat kar dobro, me pa skrbi glede na trenutno situacijo," je odgovoril.



Takoj po odstopu so se pojavila ugibanja, da njegovo zdravstveno stanje ni bilo glavni razlog za odstop. "Kar se mene tiče, je (vzrok za odstop, op. a.) bolezen, toliko zdravnika sem pa še, da vem, da ob sladkorni in pljučnici, vem, da se bo to slabo končalo."



Na vprašanje, ali je imel še zagona za nadaljevanje svojega dela, pa vseeno odgovarja: "Jaz sem mislil priti v ponedeljek v službo. Potem sva se pa s predsednikom pogovorila in sem se odločil, da je bolje, da odidem."



Da je za rešitev alarmantnega stanja v slovenskem zdravstvu potrebnih kar nekaj mandatov, ni nobenega dvoma. A od Fakina se je pričakovalo hitre rešitve, teh pa ni in ni bilo na spregled, zato je bil tudi predsednik vlade z njegovo učinkovitostjo nezadovoljen. Ali je sam zadovoljen s svojim ministrovanjem? "Da. Nastavili smo skrajševanje čakalnih dob, nastavili smo, da letos bolnišnice naj ne bi imele izgub, čakala me je še odločitev o tem, kaj s štirimi direktorji, ki niso dosegli rezultatov v okviru sanacije," je odgovoril. Na vprašanje, ali je med njimi tudi zdajšnji minister za zdravje Aleš Šabeder, pa: "Vsi so bili na prepihu."



Fakin je zagotovo eden tistih, ki ves zdravstveni sistem pozna do obisti, zato sva se dotaknila razlogov za slabo stanje našega zdravstva. "Upravljanje bolnišnic, zdravstvenih domov smo spustili na politični nivo, kjer generalni sekretarji strank določajo, kdo bo sedel v kakšnem nadzornem svetu ali kdo bo direktor kakšne bolnišnice," je opisal vir težav.

Diagnoza za zdravstvo je znana. A do sedaj nobenemu od 15 zdravstvenih ministrov ni uspelo zares najti pravega zdravila za naše zdravstvo.