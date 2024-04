Zakaj je Peugeot 308 SW idealen družinski avtomobil?

Prva uspešno obkljukana kljukica se nanaša na zunanjo in notranjo obliko. Peugeotovi oblikovalci so za model 308 prejeli oblikovalskega oskarja - neodvisno nagrado Red Dot, ki je najprestižnejše odlikovanje s področja produktnega oblikovanja. Vseh 50 članov mednarodne žirije izbora je leta 2022 prepričal s privlačnim videzom, prepoznavnim slogom, kakovostjo izdelave in zaščitnim Peugeotovim voznikovim mestom i-cockpit. Prav tako je leta 2022 postal najboljši svetovni avto po izbiri žensk. Leto kasneje pa je prejel tudi laskavi naslov Slovenski avto leta 2023.

Naloga je bila narediti avtomobil, ki je lep zunaj in znotraj, hkrati vozniško zmogljiv in tehnološko napreden, udoben, varen, mora pa biti primeren tudi za večjo aktivno družino z vsemi njihovimi muhami vred.

Peugeotovi oblikovalci in inženirji so morali pri snovanju karavanskega Peugeota 308 SW sodelovati z roko v roki, da so na koncu dobili izdelek, ki je umerjen po meri najbolj zahtevnih uporabnikov avtomobilov – družin.

Druga kljukica – varnost. Francoski šarmer v C razredu karavanov, ki med kupci velja za izjemno priljubljenega, je za znamko uvedel številne posebnosti. Bil je prvi avto znamke z možnostjo pravih matričnih žarometov, ki nočno vožnjo naredijo izjemno udobno in varno, saj sami prilagajajo svetilno moč različnim situacijam na cesti. V križišču zožijo snop svetlobe, na podeželju jo razpršijo, vse z namenom, da voznik pravočasno prepozna morebitno nevarnost in se ji lahko izogne.

Kabina je že na prvi pogled poseben prostor, kar so dosegli z velikim in odlično odzivnim osrednjim zaslonom na dotik, ki ponuja prvovrstno grafiko in bližnjice za enostaven dostop do množice podatkov. Digitalni 3D merilniki za volanom še dodatno izostrijo za voznika najbolj pomembne podatke, ki jih potrebuje za varno in učinkovito vožnjo. Estetsko-športno oblikovani sedeži poskrbijo, da bodo tudi zelo dolge vožnje prijetne. In še oznako AGR imajo, kar pomeni, da so njihovo uporabo uradno potrdili tudi ortopedi.

Predhodno ogreta ali ohlajena kabina

Estetsko dovršenost so oblikovalci nadgradili s premišljenimi podrobnosti, kot so odlagališča in predali za shranjevanje različno velikih predmetov in drobnarij, ali pa možnost polnjenja telefona brez priključitve na kabel.

Peugeot 308 SW je eden najbolj naprednih vozil na področju povezljivosti (svoj mobilni telefon lahko recimo enostavno povežete brez kabla), vozniku in potnikom pa je pri izpolnjevanju najrazličnejših zahtev na voljo tudi aplikacija MyPeugeot. Kar na daljavo lahko preverite stanje vozila, na primer, ali je zaklenjeno, ponoči lahko vklopite žaromete, če ste pozabili, kje na parkirišču ste pustili vozilo, v skrajnem primeru lahko aktivirate lahko celo trobljo. Avto je mogoče na daljavo tudi odkleniti ali zakleniti, ali pa ogreti oziroma ohladiti. Vožnja v avtu s primerno notranjo temperaturo je precej manj stresna, še toliko bolj, ko so prisotni (mlajši) družinski člani.