Zakaj je pihal močan veter in kaj nas čaka v prihodnjih dneh?

Čeprav Slovenija zaradi lege v zavetju Alp spada med najmanj prevtrene evropske države, saj povprečna hitrost vetra niti na Kredarici ne presega pet metrov na sekundo, pa se ravno zaradi Alp tudi pri nas lahko razvijejo močni in sunkoviti vetrovi. Tako lahko po prehodu hladne fronte zapiha močan severnik, ki se kot fen spušča v doline in kotline, kar se je zgodilo tudi včeraj. Najmočnejši sunki severnika so pod Karavankami in Kamniškimi Alpami dosegali hitrosti okoli 100 kilometrov na uro. Nad 80 kilometrov na uro je pihalo tudi ponekod drugod v severni Sloveniji, še bolj vetrovno pa je bilo v gorah. Na Kredarici je najmočnejši sunek severnika dosegel kar 151 kilometrov na uro.

Najmočnejši sunki severnega vetra, vir: ARSO Kredarica 151 km/h Ratitovec 115 km/h Krvavec 108 km/h Letališče Lesce 102 km/h Goričko 89 km/h Rogaška Slatina 89 km/h Letališče Jožeta Pučnika 88 km/h Bovec 84 km/h Tolmin 83 km/h Podčetrtek 81 km/h Godnje 81 km/h Letališče Maribor 77 km/h Celje 71 km/h Šmartno pri Slovenj Gradcu 66 km/h Ljubljana 63 km/h

Razlog za tako močan veter je bil velik kontrast med ciklonom, ki se je ob višinskem prodoru hladnega zraka poglabljal nad vzhodnim Balkanom, in anticiklonom, ki se je po torkovem prehodu hladne fronte krepil nad Zahodno Evropo in Alpami. Razlika v zračnem tlaku med obema območjema je bila zelo velika, saj je znašala okoli 50 milibarov. Ker so se naši kraji znašli ravno v vmesnem območju med obema sistemoma, so nad nami pihali močni severni vetrovi. Na severni strani Alp je zaradi dviganja zraka snežilo, ob spuščanju na južno stran pa se je zrak sušil in pri nas smo imeli le kratkotrajne snežne plohe.