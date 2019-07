Zakaj je pomembno, da visokogorska jezera ne spremenimo v plaže?

Jezera v vročih poletnih dneh nedvomno kličejo po osvežitvi in očitno ni nič drugače niti v gorskem svetu. Razlika je v tem, da v gorah veljajo drugačna pravila. A ne zato, ker bi si jih človek zgolj umislil, ampak ker je gorski ekosistem mnogo bolj občutljiv in zato bolj ogrožen. Kljub temu se nekateri ljudje na to ne ozirajo.

Pretekli konec tedna je naša bralka s prijateljicami pohajkovala po Triglavskih jezerih. Takole je opisala prizor, ki so ga zagledale: "V jezeru se je kopalo najmanj 20 kopalcem, med njimi tudi pes. Nekaj jih je ob jezeru ležalo v kopalkah, kar pomeni, da so se že skopali. Med tem časom je mimo prišla vsaj še šesterica pohodnikov. Vsi se slekli, oblekli kopalke in se pognali v hladno vodo. Nikjer ni bilo nobene table, da je kopanje prepovedano."

Zakaj za visokogorska jezera veljajo drugačna pravil?

Visokogorska jezera so majhna, slabše pretočna in se nahajajo v okolju, kjer so pogostejše ekstremne razmere, kot so nizke temperature, spremembe vodostaja in visoke temperature poleti. To pomeni, da so zelo občutljiv in ranljiv življenjski prostor. "V njih živijo različne vrste alg, mikroskopski rakci in ličinke žuželk. Jezera so visoko v gorah več kot pol leta pokrita z ledom,"so pojasnili s TNP.

Ob tem vsa visokogorska jezera ležijo v prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, kjer kopanje ni dovoljeno in se obravnava kot prekršek."Vedeti moramo, da se ob kopanju z naših teles v obliki potu sproščajo hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja jezer. Kopalec tako ob vsakem kopanju prispeva približno 1 miligram fosfatov, včasih pa zaidejo v jezero tudi produkti nekaterih drugih človekovih fizioloških procesov. Poleg tega pa se s telesa lahko spere kar precej krem in olj, ki nas varujejo pred soncem," so razložili s TNP. Zato opozarjajo, da če nas premami želja, da bi se shladili v njih, pomislimo tudi na posledice, ki bi jih kopanje povzročilo na živi in neživi svet jezer z okolico.