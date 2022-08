NPU: zakaj je popisovanje prilog trajalo kar pet mesecev?

Večkrat smo poročali o številnih zapletih, ki so spremljali kriminalistično preiskavo glede nabave zaščitne opreme, kjer je bil med osumljenci tudi nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Da je bilo več različnih okoliščin, ki so vplivale na časovnico reševanja te zadeve, so ugotovili tudi nadzorniki, ki so opravili strokovni nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Preverili so tudi, zakaj je popis prilog h kazenski ovadbi trajal skoraj pet mesecev.

Obseg aktivnosti ni bil sorazmeren s časom reševanja te zadeve in bi ga lahko optimizirali z boljšo organizacijo dela, so v poročilu med drugim zapisali nadzorniki. Zadnjega pol leta preiskave so zaznali logistične težave ter pomanjkljivosti pri vodenju in organizaciji.

Preiskovalci NPU so zaradi sporne nabave zaščitne opreme junija 2020 obiskali tudi nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Kazensko so ga ovadili maja letos.

"Že v začetku preiskave, ob izvedbi hišnih preiskav, se je pojavila težava z odtekanjem informacij, kar je privedlo do strokovnega in osebnega nezaupanja ter nelagodja med preiskovalci in v odnosu do vodstva. Iz pogovorov in razvidnih aktivnosti izhaja, da so na potek preiskave posredno vplivale tudi menjave vodstva NPU, v času preiskave so bili na NPU štirje direktorji. V okviru nadzora, tako pri pregledu spisa kot z opravljenimi pogovori, niso bili zaznani neposredni vplivi na potek in vsebino preiskave. Posredne okoliščine, kot so notranje zaščitni postopki glede odtekanja informacij, menjave vodje preiskav in članov skupine, ki je obravnavala konkreten primer, ustvarjeno nezaupanje, pomanjkljiva organizacija in vzpostavljanje prioritet pri popisovanju prilog, pa so imele vpliv na časovnico rešitve zadeve," so v poročilu, ki smo ga od Policije pridobili po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, zapisali nadzorniki. Nadzor je odredil prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav.

Opozorili so tudi, da je bil vodja preiskave med odprto preiskavo premeščen v drugo delovno skupino, z drugo delovno vsebino. Kot smo že poročali, je bil vodja preiskave na NPU Igor Kekec, ki je usmerjal tudi preiskavo nabave zaščitne opreme, umaknjen v delovno skupino za reševanje zaostankov ljubljanske policijske uprave in premeščen v tacenske pisarne ter povsem odrezan od svojega dela in svoje funkcije. Zaradi pričanja pred parlamentarno preiskovalno komisijo, kjer je pojasnjeval, kaj vse se je dogajalo na NPU, tudi glede te preiskave, pa je na družbenih omrežjih z njim besedno obračunal še nekdanji minister Zdravko Počivalšek ter ga obtožil, da laže.

Vodja preiskave na NPU Igor Kekec je bil v državnem zboru zaslišan oktobra lani. Takrat je predsednik parlamentarne komisije Rudi Medved tudi razkril, da naj bi kriminalisti pri Počivalšku našli listek z navodili, kako naj ravna v primeru v hišnih preiskav.

Na svoj položaj se je Kekec vrnil šele pred kratkim, za kar je poskrbelo novo vodstvo Policije. "Z vidika integritete je po mnenju nadzornika upravičena obravnave, kar pa je nedvomno v pristojnosti Sektorja za notranje preiskave in integriteto," piše v poročilu. Ali to pomeni, da bodo stekli kakšni postopki zoper nekdanje vodstvo Policije, kriminalistične policije ali Nacionalnega preiskovalnega urada, ni znano.

Nadzorniki so še zapisali, da so preiskovalne aktivnosti do decembra 2021 potekale osredotočeno, intenzivno in z veliko preiskovalnimi dejanji, nato pa do maja letos le manjši popravki vsebine ovadbe, popisovanje prilog in opravljeno le zaslišanje ene osebe. Po naših podatkih je bil to dobavitelj zaščitne opreme Marko Bitenc, ki sprva ni imel statusa osumljenca, na koncu je bil ovaden skupaj s Počivalškom in njegovo sodelavko Andrejo Potočnik. "Obseg aktivnosti kljub izpostavljenim težavam v drugem delu ni sorazmeren s časom reševanja in bi ga bilo moč z boljšo organizacijo dela optimizirati," ugotavljajo nadzorniki glede preiskave sporne nabave zaščitne opreme.

Junija je imel NPU odprtih 59 dosjejev s skupno 129 kaznivimi dejanji. Od tega je 50 dosjejev in 119 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Delovna skupina za zaostanke ima v delu še dodatnih 29 zadev.

In zakaj se je zapletalo s popisovanjem prilog? Kot je nadzornikom pojasnila nekdanja direktorica Petra Grah Lazar, je problem v dolgotrajnosti popisa prilog, težave pa da so imeli tudi s pomanjkanjem administrativnega kadra in varovanjem podatkov ter hkrati še eno nujno popisovanje prilog v neki drugi, priporni zadevi. Zato je bilo o tej problematiki obveščeno tudi prejšnje vodstvo Uprave kriminalistične policije, ki jo je vodil Vojko Urbas, dodatni ukrepi pa da niso bili izvedeni.

Zaradi nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme so kriminalisti NPU kazensko ovadili Zdravka Počivalška, nekdanjo sodelavko Andrejo Potočnik in dobavitelja Marka Bitenca.

Zaključna ocena nadzornikov pa je bila, da so se kriminalisti NPU obsežnim preiskavam posvetili celovito in z ustrezno dinamiko. Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene, pa da izhajajo predvsem iz nedoslednosti upoštevanja pravil stroke, pomanjkljive organizacije dela in podobno. Sicer pa te nepravilnosti ne predstavljajo sistemskih ali strokovnih anomalij, ki bi pomembno vplivale na organizacijo dela Nacionalnega preiskovalnega urada, še dodajajo.

Leta 2018 je NPU z ovadbo zaključil 153 kaznivih dejanj, od tega 53 gospodarske kriminalitete. Leto kasneje so podali ovadbe za 65 kaznivih dejanj (41 gospodarskih), leta 2020 za 81 kaznivih dejanj (75 gospodarskih), lani pa so z ovadbami zaključili 142 kaznivih dejanj, od tega 31 gospodarskih. Letos pa za 26 kaznivih dejanj.