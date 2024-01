Zakaj je predvidena kazen za napad na mladoletnico tako nizka?

Kljub stavki sodnikov naj bi v torek izrekli sodbo nekdanjemu ravnatelju ene od jeseniških šol, ki mu sodijo zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnice. Njena mama je nad predlagano kaznijo – tri leta in 10 mesecev zaporne kazni – razburjena in šokirana. Da je zelo nizka, še posebej, ker naj bi obtoženec krivdo priznal, meni tudi njena odvetnica. Takih primerov, da bi priznali očitke državnega tožilstva, je, kot priznava, namreč zelo malo.

Nekdanjemu ravnatelju naj bi očitali, da je zlorabljal hčer svoje partnerice, kar nam je razkrila tudi sama: "Mi pravi, mami, a veš, enkrat je prišel v mojo sobo in mi rekel, a ga hočeš videt, pa gate dol potegnil in nazaj gor dal: no, zdaj si ga vidla".

Kar je prijavila, se odselila in dosegla prepoved približevanja. V sklepu med drugim piše, da naj bi mladoletnici vzel roko in jo premikal po svojem spolovilu. Še več – iz preiskave njegovega telefona in računalnika naj bi bilo razvidno, da je iskal pornografsko vsebino z otroki, najstniki. Očitke državnega tožilstva naj bi priznal. In če tožilstvo zanj terja zgolj tri leta in deset mesecev zapora, naj bi se obtoženi celo zavzemal za znižanje kazni. Pa čeprav je v kazenskem zakoniku za dejanje zagrožena celo kazen 10 let zapora. "Predlagana kazen je po moji oceni tako nizka, na spodnji meji, izključno zaradi primera priznanja," pravi Sanja Sega, pooblaščenka oškodovanke iz odvetniške pisarne Čeferin.

