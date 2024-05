Zakaj je primerov možganske kapi vse več tudi med mladimi?

V povprečju vsak dan več kot deset ljudi v Sloveniji doživi možgansko kap, dobrih 4000 vsako leto in je tako drugi najpogostejši vzrok smrti pri nas in tretji vzrok invalidnosti, saj kar polovica ljudi ostane invalidnih. Strokovnjaki opozarjajo, da zadnja desetletja možgansko kap doživi vedno več mladih – kar tretjina v aktivnem delovnem obdobju, 10 do 15 odstotkov pa celo med 18 in 50 letom. Po 55. letu starosti pa se tveganje vsako desetletje še podvoji, a za preventivo lahko veliko storimo prav sami.