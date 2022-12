Zakaj je Rajmond Debevec prejel priznanje slovenske vojske?

Čeprav so vitrine naših vrhunskih športnikov napolnjene s pokali in medaljami s svetovnih in evropskih prvenstev ter celo olimpijskih iger, posebno mesto med njimi, pravijo, zasede medalja Slovenske vojske. Gre seveda za priznanje športne enote naše vojske. Med letošnjimi prejemniki sta tudi plezalka Mia Krampl in kanuist Luka Božič. Posebno priznanje, prvo te vrste, je letos prejel športni strelec Rajmond Debevec. Zakaj?