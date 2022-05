Zakaj je spremljevalka Pussy Riot v Sloveniji naletela na težave?

Aisoltan Nijazova je turkmenistanska aktivistka, hči državnega tožilca, ki je bil v domovini zaradi svojega dela razglašen za državnega sovražnika. Kot je povedala članica glasbene skupine Pussy Riot Marija Aljohina , so njenega očeta ubili v zaporu. "Turkmenistan je kot Severna Koreja," je dejala. Pred skoraj dvema desetletjema je bila tudi sama obsojena, ker naj bi turkmenski proračun oškodovala za kar 40 milijonov dolarjev (37 milijonov evrov). Očitali so ji celo, da je vodja kriminalne združbe. "Ona je kazen že prestala, obsojena je bila v Rusiji," pravi odvetnik aretirane aktivistke Borut Pograjc .

Popoldne so jo privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa jo je, čeprav je tiralica po 20 letih še vedno aktivna, deset ur kasneje izpustil na prostost. "Kolikor mi je znano, so občutki seveda grozni, v takem položaju se človek ne more počutiti odlično. Vesela je bila, da se je zadeva končno rešila, in upa, da se ne bo ponovila," je ob izpustitvi Nijazove povedal Pograjc. Vodja Interpola Slovenije pa je dodal, da so za osebo vnesli 'flag' oziroma zastavico. To pomeni, da se ukrep prijetja v Sloveniji ne bo več izvajal.

Razlog, zakaj je Nijazova v okviru koncertne turneje nemoteno potovala po svetu, na težave pa naletela le v Sloveniji, pa je precej preprost. Od leta 2009 ima Slovenija avtomatiziran dostop do Interpolove baze, ki ga večina drugih evropskih držav še nima.