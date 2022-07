ZAKAJ JE TA KOLAGEN BOLJŠI IN UČINKOVITEJŠI OD VSEH OSTALIH?

Ker nam je pomembno, kaj vnašate v svoje telo, smo ustvarili Procollagen, ki vas bo popolnoma navdušil s svojimi učinki in hitrim delovanjem. Kombinacija 4 vitaminov, hialuronske kisline, koencima Q10, MSM, NDF ter ribjega kolagena je Procollagen - rešitev za krhke nohte, redke lase, globoke gube in neelastičnost kože. Upočasnite proces staranja z najučinkovitejšim kolagenom nove dimenzije.

ZAKAJ KAPSULE IN NE PRAH ALI TEKOČA OBLIKA KOLAGENA? Veliko kolagenov lahko dobite v tekoči obliki ali v prahu, ki se zmeša z vodo. Slabost tega je, da je v tekoči obliki zelo neprijetnega okusa in vedno, ko se boste spomnili, da morate spiti kolagen, vas bo spremljal neprijeten občutek. Če se odločite za kolagen v prahu, se boste srečali s tem, da ga je nemogoče dobro zmešati z vodo in se znebiti vseh grudic, ki nastanejo ob mešanju. Tudi tu lahko doživite nelagoden okus, hkrati pa je potrebno potem kolagen v prahu vedno nositi s sabo, kar je večkrat nepriročno. Procollagen vam ponujamo v kapsulah, ker imate lahko škatlico vedno s sabo in tako ne boste nikoli pozabili na svojo jutranjo in večerno rutino. Z rednim jemanjem kolagena pa boste deležni izjemno hitrih rezultatov, ki vas bodo popolnoma očarali. Že po 5 tednih redne uporabe se bo izboljšalo vaše počutje in izgled, svojemu telesu pa boste ponudili najboljše sestavine, ki jih potrebuje za svoje najboljše delovanje. KAKŠEN KOLAGEN VSEBUJE PROCOLLAGEN? Hidroliziran ribji kolagen ima dokazano večjo absorpcijo. To je posledica manjših molekul iz katerih je ribji kolagen sestavljen. Poznamo več tipov kolagena - kolagen tipa 1 je najpomembnejši za videz kože in preprečevanje staranja, rast las in nohtov. Ribji kolagen je najbolj bogat prav s kolagenom tipa 1. V kombinaciji s hialuronsko kislino pa hidratizira in nahrani vašo kožo, ki ponovno pridobi sijoč videz. NAJVEČJA ABSORPCIJA IN NEVERJETNI UČINEK POLIDATINA

Številne študije kažejo, da hidroliziran kolagen telo lažje absorbira. Hidroliziran kolagen ima 90 % absorpcijo, medtem ko je stopnja absorpcije kolagena iz hrane le 27 %. Učinkovitost hidroliziranega kolagena je klinično dokazana. Uživanje tovrstnega kolagena pripomore k bolj zdravi, gladki in sijoči koži. Procollagen vsebuje tudi polidatin, ki je eden izmed največjih antioksidantov in omogoča maksimalno absorpcijo. Deluje proti prostim radikalom in s tem preprečuje hitro staranje kože. Izjemno je tudi učinkovit pri zmanjševanju vnetja in pri pomirjanju kože. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva. Zaradi te sestavine se še dodatno pospeši naravna proizvodnja kolagena in posledično upočasni staranje kože. S TO SESTAVINO BOSTE LAŽJE UPOČASNILI STARANJE KOŽE

Ste vedeli, da je polidatin edini med vsemi antioksidanti, ki ima kar 100 % absorpcijo preko celične in črevesne stene? Zahvaljujoč temu nas lahko efektivno zaščiti pred oksidativnim stresom, ki je prisoten pri skoraj vsakemu posamezniku. Oksidativni stres se kaže že pri manjših znakih, kot na primer, da smo brez energije, imamo težave z migrenami, utrujenostjo in depresijo. Zato moramo obvezno svojemu telesu zagotoviti pravo ravnotežje med antioksidanti ter kisikovimi spojinami in ravno polidatin ima pri tem največjo vlogo, saj lahko maksimalno pripomore k boljšemu počutju in mladostnejšemu videzu. ZAKAJ IZBRATI RAVNO LUX-FACTORJEV PROCOLLAGEN? - Več kot 13 sestavin v le 1 kapsuli. - Koža pridobi elastičnost , je intenzivno navlažena in sijoča. - Lasje postanejo močnejši, sijoči in že po nekaj tednih boste opazili manj izpadanja in posledično gostejše lase. - Nohti so ob redni uporabi trši in čvrsti. - Odlično pomaga pri uravnavanju hormonov in vzpostavitvi pravega ravnovesja.

- Izboljša vaš imunski sistem in pripomore k optimalnemu delovanju telesa ob večjih naporih. - Izravnava stresni hormon in pozitivno vpliva na delovanje ščitnice. - Pripomore k izboljšanju sklepnega hrustanca in omogoča hitrejšo regeneracijo mišic. - Odlična kombinacija sestavin vam bo pomagala tudi pri hitrejšem celjenju ran . - Vsebuje inovativno patentirano formulo NDF, ki vzpodbuja sintezo lastnega kolagena v telesu. - Izdelek ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov in glutena (GMO FREE). - Je klinično testiran. UGODNA CENA JE TOKRAT NA VOLJO SAMO ZA BRALCE PORTALA 24 UR

