Zakaj je tako pomembno, da kupujemo lokalno?

Otroci po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah so že 14. leto zapored jedli tradicionalni slovenski zajtrk - kruh, maslo, med, mleko in jabolko iz lokalnega okolja. Namen projekta je ozaveščati ljudi o pomembnosti tega obroka, ki ga sicer mnogo ljudi preskoči in hkrati izpostaviti prednosti lokalnih pridelkov slovenskega izvora. In čeprav se večina ljudi strinja, da je kakovost lokalnih živil neprimerljivo višja od tistih, kupljenih v trgovskih centrih, so lokalni pridelovalci zaradi vse višjih stroškov težko cenovno konkurenčni trgovinski ponudbi.