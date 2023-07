Zakaj je to še vedno tabu tema med Slovenci?

Čeprav združujejo napredne tehnološke rešitve in avtomatizacijo ter uporabnikom omogočajo nadzor in prilagodljivost nad različnimi vidiki njihovega doma, je to še vedno tabu tema med Slovenci. V nadaljevanju razbijamo mite in vam povemo, zakaj je Povezani dom pravi korak za vašo prihodnost in kako točno vam bodo ti izdelki olajšali življenje.

omogoča uporabnikom popoln nadzor nad svetlobnimi viri v njihovem stanovanju. Namestitev pametnih žarnic omogoča spreminjanje barve, intenzivnosti in vklop/izklop osvetlitve prek pametnih naprav, kot so telefoni ali glasovni pomočniki. Poleg enostavnega nadzora omogoča tudi avtomatizacijo osvetlitve glede na določene scenarije, kot so prihod domov ali odhod iz hiše, kar pripomore k večji varčnosti energije.

Povezani dom je koncept, ki se nanaša na uporabo naprednih tehnologij v domačem okolju. Njegov namen je izboljšati udobje, varnost, učinkovitost in energetsko učinkovitost doma ter olajšati upravljanje različnih naprav in sistemov v njem.

omogoča uporabnikom nadzor temperature v njihovem domu prek pametnih naprav. S pametnim ogrevanjem in hlajenjem lahko optimiziramo porabo energije , kar vodi v prihranke pri stroških energije in večje udobje. Sistem se lahko prilagodi našim navadam, kot je samodejno znižanje temperature, ko smo odsotni, ter ponovno segrevanje ali hlajenje, preden se vrnemo domov.

postaja nepogrešljivi del naših domov. Vključuje naprave, kot so pametne kamere , senzorji gibanja, pametne ključavnice in pametni zaznavalci dima. Uporabnikom omogočajo spremljanje in nadzor nad svojim domom, ne glede na to, kje se nahajajo. Prek pametnih telefonov prejmejo obvestila o morebitnih vdorih ali požarih ter lahko v realnem času preverijo video posnetke ali dostopajo do zgodovine dogodkov.

Nekateri se bojijo, da so naprave za pametni dom lahko tarče hekerjev, ki bi lahko pridobili dostop do njihovih osebnih podatkov ali nadzorovali njihov dom. Obstajajo načini za povečanje varnosti, kot je uporaba močnih gesel, redno posodabljanje programske opreme in uporaba varnostnih protokolov, ki lahko zmanjšajo tveganje.

Pametni domofon omogoča stanovalcem, da preko mobilne aplikacije ali druge naprave spremljajo in komunicirajo z obiskovalci, tudi če niso doma. Lahko preverijo, kdo je pred vrati, se pogovorijo z obiskovalcem, odprejo vrata na daljavo ali celo snemajo videoposnetke obiskovalcev. Aja, in tudi na dolge vrste na pošti lahko pozabite – s pametnim domofonom se boste s poštarjem lahko vse dogovorili kar na daljavo.

gre za napredne sisteme, ki so zasnovani za izboljšanje delovanja in uporabniške izkušnje brezžičnega omrežja. Pametni Wi-Fi izboljša pokritost, hitrost in zanesljivosti povezave. To je še posebej koristno v večjih domovih ali pisarnah, kjer lahko običajni usmerjevalniki dosegajo omejitve. Pametni Wi-Fi prav tako sam prepozna motnje iz drugih naprav ali sosednjih omrežij ter samodejno prilagodi svoje kanale in frekvence za optimalno delovanje omrežja.

Olajša vsakodnevna opravila, uporabnikom pa pridobiva informacije na hitrejši in učinkovitejši način. Gre za t. i. pametne asistente , kot na primer Amazon Echo ali Google Home. Z njimi lahko uporabniki upravljajo druge pametne naprave, kot so razsvetljava, termostati ali pametne ključavnice, in vse to s preprostimi glasovnimi ukazi. Poleg tega lahko zvočniki izvajajo funkcije glasbenega predvajanja, dajanja napotkov, iskanja informacij na spletu in še veliko več.

Je namestitev res zapletena?

Nekateri mislijo, da je namestitev in uporaba izdelkov za povezani dom zapletena in tehnično zahtevna. Ta predsodek izhaja iz neznanja in pomanjkanja izkušenj s to tehnologijo. V resnici je večina pametnih naprav za dom zelo enostavna za namestitev in uporabo, saj imajo uporabniku prijazne vmesnike in navodila.

Je to res drago?

Nekateri menijo, da so izdelki za pametni dom predragi in da se ne izplača vlagati v to tehnologijo. A cene teh izdelkov so se v zadnjih letih znižale, povezani dom pa je tako postal bolj dostopen širši množici. Poleg tega lahko uporaba izdelkov za pametni dom prinese tudi prihranke na dolgi rok, na primer pri energetski učinkovitosti in upravljanju gospodinjskih aparatov.