Zakaj je trajalo tako dolgo, da je 59-letnik dobil potrebno pomoč?

A zakaj so morali do tega trenutka miniti štirje meseci? Andrej pravi, da je kočevski Center za socialno delo večkrat poklical, a da mu pomoči niso nudili. Direktorica centra Katarina Hiti te očitke zavrača. "15. novemra smo opravili obisk na domu. Takoj so naše strokovne delavke obvestile tudi urgentno službo zdravstvenega doma, ki je prišla na kraj in gospodu nudila zdravstveno obravnavo." Kot pravi, je Andrej odklonil tudi začasno premestitev. "Gospoda smo želeli tudi začasno namestiti v zavetišče za brezdomce, ki obstaja v Kočevju, a je to namestitev odklonil. Tako da se je celotna čistilna akcija izvajala ob njegovi prisotnosti."

Andrejeva soba je bila še včeraj polna umazanije, danes pa že leži na drugi, zanj veliko bolj primerni postelji. "Spraznili so mi stanovanje, počistili," pravi Andrej in dodaja: "Baje da so mi dali lijak z vodo, toplo vodo. Pa bolniško posteljo so mi dali."

Da so naredili vse, kar so lahko, trdijo tudi v kočevskem zdravstvenem domu: od novembra ga je desetkrat obiskala patronažna služba, dežurnimi zdravniki so ga doma zdravniško pregledali in ga tudi prepeljali v ljubljanski klinični center. "Na IPP je bil pregledan iz strani specialista, ki je dejansko podal gospodu navodila, da je potrebno izvajati določene vaje v postelji in tudi da začne obremenjevati obe nogi s pomočjo bergle. Tako na tem mestu bi lahko rekel, da je zdravstveni dom pri gospodu naredil vse, kar je lahko," pravi Emil Kuduzović.

Medtem, ko mu, trdijo v Domu starejših občanov Kočevje, zaradi prenapolnjenosti niso mogli pomagati, pa mu je vsaj obroke in oprano posteljnino zagotavljal Zavod Jutro, ki se ukvarja z nego na domu. "Mi skoraj dva mesca prinašamo tople obroke in pomagamo tudi s prevozom umazanega in čistega perila, posteljnine. Pri nas bo, dokler bo trajalo tako njegovo stanje, se pravi, dokler ne bo mogel iz postelje," pravi Gregor Levič iz Zavoda Jutro.

A njegov primer še zdaleč ni osamljen. "Nas žalosti, da prihaja do takih situacij in zato je seveda vredno in potrebno preučit, kje je nastala ta vrzel, kakšne mehanizme še potrebujemo, da lahko institucije bolje sodelujejo in hitreje odreagirajo na takšno situacijo," pravi Dan Juvan, državni sekretar, pristojen za socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje.

Dodajajo pa, da se težave pri podobnih primerih pojavijo prav pri iskanju finančnih sredstev, namestitve in pravilne zdravniške oskrbe.