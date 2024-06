Tveganje za srčno smrt pri nogometaših petkrat večje kot pri splošni populaciji

Se še spomnite Danca, ki nam je v nedeljo zabil edini gol? Pred tremi leti je na evropskem nogometnem prvenstvu doživel nenadni srčni zastoj. In žal ni osamljen primer – študije namreč kažejo, da je tveganje za nenadno srčno smrt pri nogometaših kar petkrat večje kot pri splošni populaciji. Zakaj je tako, kakšna je preventiva in ali je varno igrati z defibrilatorjem, kot to počne Eriksen, pa v prispevku.