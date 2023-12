Zakaj je učiteljica prihranke vrgla čez balkon?

Sliši se precej neverjetno, neumno in naivno dejanje, tudi v filmu se gospe Blagi, kot ji je ime, vsi posmehujejo. Čeprav se potem izkaže, da na isto prevaro nasede še veliko ljudi.

Gre za povsem analogno prevaro v vse bolj digitalnem svetu.

In če kdo misli, da se to dogaja samo v Bolgariji ali pa celo samo v filmih, se moti.

Pri naših sosedih, na Hrvaškem, se je pred dnevi na sodišču začelo sojenje skupini prevarantov, ki so ljudem pobrali več milijonov evrov. Tudi z analogno "finto", podobno bolgarski. Prišli so k ljudem domov, jih prepričali, da je denar, ki ga hranijo nekje doma, v nogavici, pod posteljo, ponarejen. Takoj jim ga morajo izročiti, zanj bodo dobili potrdilo, potem pa se naj oglasijo na banki, kjer bodo dobili povrnjen pravi denar.

Spet, sliši se neumno in naivno, ampak očitno je nasedlo ogromno ljudi, glede na milijonske zneske. Kaže pa tudi, koliko denarja še vedno hranimo doma. Zaradi različnih razlogov. Eden je verjetno nezaupanje do bank. Zato pa zaupajo prvemu prevarantu, ki pozvoni na vrata.

Ko sem pregledovala prispevke, objavljene v oddaji Preverjeno v zadnjih 20 letih, sem ugotovila, da seveda, teme se spreminjajo, ena pa ostaja stalnica. To so različne goljufije.

Meni je zaradi preproste ideje zmagovalka ideja s plastičnim vedrom in žico. Ta izjemni izum so prodajali za okoli 800 evrov, pomagal pa naj bi čistiti telo in tako odganjati in izganjati bolezni. Po navodilih si v vedro natočil vodo, dal notri kovinsko žlico, malo soli in namakal noge. Čez nekaj časa se je voda obarvala rjavo, kar naj bi pomenilo, da gre bolezen iz telesa.

Seveda so prevaranti izrabili samo preprosto kemično reakcijo in je to, kar je pobarvalo vodo, bila navadna rja.

Ljudje imamo radi preproste rešitve, če pa še veliko stanejo, pa so toliko bolj zagotovo dobre. Spomnim se zgodbe Jaroslava Haška o dveh prevarantih, ki sta to pripeljala do popolnosti. Na sejmu sta postavila majhen šotor. Oglaševala sta, da boš znotraj šotorčka doživel najboljšo stvar v življenju. Pa zasolila sta cene vstopnic. Vrsta radovednežev se je vila, drug za drugim so posamično odhajali v temni šotorček. Ko so na drugi strani prišli ven, so se kar hitro pobrali. "Razodetje" v šotoru je bila krepka brca, ki jo je vsak pošteno dobil, potem pa še ena, ki ga je pahnila ven. Malo sta že poznala psihologijo in kar dolgo je trajalo, da so ju razkrinkali. Nekaj je, da prevarani pogosto tudi drugim privoščijo to fino izkušnjo. Še bolj pa je ljudi sram, če nasedejo in so videti kot "budale". Zato so včasih raje tiho, tudi če so žrtev goljufije.

Še ena mi je bila všeč, kjer je skoraj 100 ljudi izgubilo več milijonov evrov. Verjeli so podjetju, ki naj bi jim prinašalo ogromne dobičke z vlaganji, med drugim tudi v rudnike diamantov v Kongu. Podjetju so zaupali, kot so kasneje razlagali, ker je imelo nemško ime. Tudi pogodbe so bile napisane v nemščini, ki je večina ni razumela. So si pa nekateri že omislili vsa potrebna cepljenja za potovanje v Kongo, kjer bi se na licu mesta prepričali o svoji dragoceni naložbi.

V bistvu mi je bilo vedno kar malo žal, da jim je posel propadel, preden so prišli do Konga. Po mojem bi, pri svojem zelo temeljitem nepoznavanju razmer tam, naleteli na presenečenje ali dve.

Zadnja leta so sicer v ospredju prevare v digitalnem svetu. Dogajajo se hude stvari, posebej lahka tarča so starejši ljudje, ki pogosto nasedejo vsakemu osamljenemu ameriškemu marincu in mu začnejo pošiljati prihranke. V Veliki Britaniji na primer, kjer ustanavljajo že podporne skupine žrtev, so tako imenovane ljubezenske prevare porasle za 30 odstotkov, po podatkih bank so lani žrtvam pobrali okoli 92 milijonov funtov, žrtve pa so bile stare od 16 do 80 let.