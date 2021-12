Zakaj je uporaba kreme za roke nujna?

Prav vsi smo se že kdaj srečali s suho in razpokano kožo na rokah, natančneje na členkih, kjer je koža najbolj izpostavljena. Do takšnih težav še pogosteje prihaja ravno v zimskem času, ob padcu temperatur in vlage v ozračju. Pomembno je, da za nego rok izberemo hranilno kremo, ki bo kožo vlažila in varovala pred izsušitvijo.

Kako mraz vpliva na kožo? Glede na to, da se mora naša koža ves čas prilagajati, je vedno bolj občutljiva. Mraz in veter kožo izsušita, povzročata pa tudi zapiranje por, zato naša koža težje absorbira kozmetične izdelke na osnovi olja. Zaradi pomankanja vlage v zraku kožne celice pozimi hitreje propadejo. Poleg tega pa suh zrak in temperaturne spremembe povzročajo draženje in rdečico. Ob močni izsušitvi kože lahko pride celo do luščenja ali vnetja. Za nežne dlani in mehko kožo lahko poskrbimo z redno uporabo primerne kreme za roke.

Kaj mora vsebovati krema za roke? Pozor, niso vse kreme za roke prijazne vaši koži. Tiste z močnim vonjem in težko teksturo, povzročajo več škode kakor koristi, saj ne vsebujejo hranilnih sestavin in vitaminov, ki so nujno potrebni za obnovo in zaščito kože. Tako kot vsi kozmetični izdelki, mora biti tudi krema za roke dermatološko potrjena. Vsebovati mora sestavine, ki kožo ščitijo in pomirjajo, ob enem pa koži nudijo mehkobo in nežnost. Predstavljamo vam Lux-Factor kremo za roke, ki bo poskrbela za svežino vaših rok. Krema AQUA je hitro vpojna in vlažilna, ne pušča mastnih sledi ter vsebuje vitamine, ki pomagajo pri hidraciji, pomirjanju in samozdravljenju. Negovalna krema Lux-Factor AQUA vas bo navdušila tudi s prijetnim vonjem mandarin in lahko teksturo. To zimo se enkrat za vselej poslovite od suhih in občutljivih rok.

Krema za roke, ki zakrije znake staranja? Zavedamo se, da se posledice pridnega dela najprej opazijo na rokah. Žal pa pri rokah ne pomaga noben lepotni pripomoček, ki bi zakril znake staranja. Družini kozmetike Lux-Factor smo dodali kar dve kremi za roke. Predstavljamo vam tudi hranilno kremo za roke ROYAL, ki z vsebnostjo hialuronske kisline skrije znake staranja in vašim rokam vrne spočit in svež videz. Hranilna krema za roke vsebuje arašidovo in mandljevo olje, ki pripomoreta pri celjenju in zaščiti dlani. Roke so mehke in nežne, navdušil pa vas bo tudi prijeten vonj vanilije. Kakavovo in karitejevo maslo vsebujeta ogromno vitaminov in hranilnih snovi, ki kožo ščitijo pred zunanjimi vplivi. Hialuronska kislina je sestavina, ki bo zakrila znake staranja, saj intenzivno povečuje prisotnost vlage na dlaneh. Učinek boste opazili že po dveh tednih uporabe, prijeten občutek in nežnost rok pa že po prvem nanosu.

Ne pozabite na obnohtno kožico Uporaba Lux-Factor AQUA & ROYAL krem za roke, bo vplivala tudi na obnohtno kožico, ki zna bit zelo boleča, sploh v zimskem času. Zaradi počasnega obnavljanja in hitrega propadanja kožnih celic, se odcepi in trga tudi obnohtna kožica. Z uporabo primerne kreme za roke, lahko to preprečite. Obnohtna kožica bo vpila vse potrebne vitamine, ob redni uporabi pa bo spet negovana in urejena. To zimo poskrbite za svoje roke Zagotovite si mehke dlani in nežne dotike s uporabo Lux-Factor krem za roke, AQUA & ROYAL. Poskusite obe in izberite svojo najljubšo. V učinkovitost naših izdelkov smo tako prepričani, da vam nudimo kar 30-dnevno garancijo na nakup. Svoje naročilo lahko oddate na www.luxfactor.com ali na telefonsko številko 01 777 41 07. Ob naročilu treh krem, pa vam podarjamo še darilo.

