Slovenija

Zakaj je vse več mladih anksioznih in brez motivacije?

Ljubljana, 19. 04. 2026 17.44

Avtor:
Nuša Lesar
V Novem mestu napadli 18-letnico (fotografija je simbolična)

Vsak peti mladi človek svoje duševno zdravje ocenjuje kot slabo ali zelo slabo, tretjina pa jih poroča o pomanjkanju motivacije ali občutka vključenosti v vsakdan. Današnji mladi prvič po desetletjih vstopajo v odraslost z občutkom, da bo njihovo življenje slabše kot življenje njihovih staršev. Razlogi za takšno počutje so prepleteni z ekonomsko in globalno-politično negotovostjo ter uporabo družbenih omrežij.

Čustvene stiske pri mladih so bile vedno prisotne in so del identitetne krize, ki jo vsak posameznik mora doživeti. Popolnoma normalna je stiska pred izpitnim obdobjem, javnim nastopom ali denimo razgovorom za službo. Zadnja leta pa se soočamo s tem, da stiske preraščajo v globljo anksioznost.

Kaj torej je anksioznost? Socialna pedagoginja s ChildWise Labs, Katja Kumše pojasnjuje: "Včasih smo govorili bolj o tesnobi, ki je tipična za obdobje najstništva, ampak je prehodna in blažja. O anksioznosti pa govorimo, ko se ta tesnoba okrepi, traja dalj časa in tudi kadar se pojavlja brez zunanjih dejavnikov, ki bi bili lahko za to odgovorni."

Če zaznavate, da je vaš otrok v stiski, a opažate tudi, da se težko odpre in vam ne pove, kaj ga muči, Kumše svetuje, da ne silite vanj in mu ne dajete dobronamernih nasvetov, pač pa počakate na primeren trenutek, ko bo pripravljen, da ga samo poslušate.

FOTO: Shutterstock

"Najstnik išče okolje, kjer je sprejet, kjer ne bo takoj preplavljen z nasveti, in tukaj mu moramo omogočiti čas in prostor, da ga samo poslušamo in sprejmemo. Največkrat se takšen prostor ustvari povsem spontano, ko so tudi starši sproščeni, ko nam niti ne pride na misel, da bi se pogovarjali o kakšni resni temi. Takrat bo najstnik čutil to sproščenost, sprejetost in takrat bo delil sebe."

Če vas zanima, zakaj je mlada generacija manj v stiku s sabo, kot je bila katerakoli do zdaj, in kako jim pokazati, da lastna vrednost prihaja od znotraj, ne od zunaj, vabljeni k ogledu pogovora iz oddaje Svet.

duševno zdravje mladi zdravje stiske mladih duševne stiske
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
20. 04. 2026 09.03
Lenobo se da pozdravit telefone vzet pa delat ne da jih podpirate s socialno podporo mlade, zdrave starejše in invalide bi pa radi zgarali do smrti!!!!!!!!
Odgovori
+5
6 1
niktalop
19. 04. 2026 20.38
Napačna vzgoja. Starši so pozabili da obstaja tudi besedica NE. Otroci so poznali le besedo DA, a ko se srečajo z NE je vse narobe. Anksiozost, travme, duševne stiske ker se jim je porušil svet. Še mobilce naj otrokom odvzamejo pa bomo imeli množične samomore.
Odgovori
+6
7 1
ap100
19. 04. 2026 19.47
ob vladi golobnjaka so čustvene depresije konstanta
Odgovori
+4
11 7
SDS_je_poden
19. 04. 2026 19.50
Tvoje travme nas ne zanimajo. Hvala
Odgovori
-7
2 9
ap100
19. 04. 2026 19.59
pozabil sem dodati razočaranih volilcev golobnjaka, se oproščam
Odgovori
+2
6 4
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 19.35
Zato k jih je Stević prevaral
Odgovori
-8
2 10
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 19.35
K vidjo kaki neki šarlatani zasedejo vrh DZ jim vse dol pade
Odgovori
-2
3 5
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 19.34
Zaradi dogajanja v DZ
Odgovori
-4
2 6
bazilika555
19. 04. 2026 19.34
predvsem so neizmerno in škodljivo razvajeni...
Odgovori
+3
6 3
St. Gallen
19. 04. 2026 19.31
verouk v isn solah bo mladino samo dodatno vzpodbudil k razmisljanju, vzpodbujal toleranco in kognitivno fleksibilnost
Odgovori
+1
6 5
SDS_je_poden
19. 04. 2026 19.35
Pranje možganov z verskimi izmišljotinami bo vzpodbudilo kognitivno fleksibilnost? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
6 6
Murkovzos
19. 04. 2026 19.18
Vi pa ste svobodo lastnih misli zamenjali s svobodo govora. Razmišljanje ne gre ravno... Blebetanje pa odlično.
Odgovori
+1
2 1
Murkovzos
19. 04. 2026 19.15
Ob strmo naraščajoči neenakosti, ko z vsako krizo miljarderji podvojijo svoj neobdavčen kapital, ko 19 ljudi poseduje 40%sveta, ko s povprečno plačo lahko sanjaš dom in družino brez 30 letnega jarma negotovosti in pufov, ko je dejstvo, da bodo generacija, ki bo živela slabše od svojih staršev, vidno iz vesolja, ko vsak 2. influencer bluzi o koncu sveta zaradi božanske kreacije umetne inteligence.... Je res lepo zret v prihodnost. Vi pa še kar o mescih, komunizmu, janšizmu blablabla. Res ste slepe egoriti! Imam otroke in jim sveta ki jim ga ustvarjamo, ne privoščim.
Odgovori
+7
8 1
Soul
19. 04. 2026 19.14
Tako kot pravi Rumi! Edini pravi mir pride, ko si sam z Bogom. Mir, ki je brezpogojen. Mir, ki izhaja iz usklajenosti z Absolutnim. Mir, ki nastopi, ko se duša utrujena od nenehnega iskanja končno prepozna v božanskem oz. lastnem odsevu.
Odgovori
+3
6 3
Vakalunga
19. 04. 2026 19.06
Komunizem je mentalno pohabil cene generacije še danes so posledice vidne pri raznih Mesecih, Nikah, Sukički, Tanji Fajon, Krasti in celi seriji zgubljenih v vesolju, ki razen škode predvsem mladim ne počno ničesar drugega..zato pa se obračajo na desno kjer vodijo rešitev..vera daje upanje desne stranke pa prihodnost..
Odgovori
+3
9 6
Rock8
19. 04. 2026 19.11
Nesmisel
Odgovori
-5
2 7
Rock8
19. 04. 2026 19.17
Si hotu rečt kapitalizem
Odgovori
-1
3 4
natmat
19. 04. 2026 18.49
Umetna pamet je nadomestila njihovo...
Odgovori
+5
7 2
300 let do specialista
19. 04. 2026 18.45
Hvala turbo kapitalističnemu podivjanemu svetu in ultra visokimi pričakovanji.
Odgovori
+7
9 2
progresivnidaveknastanovanja
19. 04. 2026 18.33
Ker vedo da so dobre sluzbe rezervirane za rezimce. V hen,i lahko kradejo samo nastavljeni podtakjenci. Zakaj bi narod delal za tisocaka ce pa lahko nakrade na sto tisoce, celo miljon si je hotel holob izplacati.
Odgovori
+3
6 3
WHITE BOY
19. 04. 2026 18.11
prelepo jim je ..potem se dogajajo take stvari..lepi časi naredijo šibke ljudi
Odgovori
+3
8 5
Sixten Malmerfelt
19. 04. 2026 18.04
Preveč na telefonih!
Odgovori
+12
15 3
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
