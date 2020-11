Zakaj je za sladkorne bolnike pedikura pomembna?

Po tem, ko je vlada prejšnji teden dovolila obratovanje pedikerjev, so z novim zaostrovanjem ukrepov, to dejavnost znova zaprli, saj gre po mnenju vlade za nenujno dejavnost. Tisti, ki potrebujejo pedikuro, med njimi tudi sladkorni bolniki, bodo tako morali z njo počakati vsaj še 14 dni, ko bi vlada lahko znova sprostila nekatere ukrepe. A profesionalna nega nog in zgodnje prepoznavanje sprememb lahko preprečita hude zaplete pri sladkornih bolnikih.

icon-expand Po enem tednu od odprtja bodo pedikerji morali znova začasno zapreti svojo dejavnost FOTO: Aljoša Kravanja

Svetovni dan sladkorne bolezni oziroma diabetesa, ki ga vsako leto obeležujemo 14. novembra, letos mineva pod močnim vtisom posledic epidemije covida-19. Bolnikom je namreč epidemija otežila dostop tako do preventive kot zdravljenja. Negativne posledice se kažejo tudi pri odkrivanju bolezni.

Za svetovni dan sladkorne bolezni je bil izbran 14. november, rojstni dan Fredericka Bantinga, ki je skupaj s Charlesom Bestom prvi razvil zamisel, ki je pripeljala do odkritja inzulina leta 1921.

Pri sladkornih bolnikih je denimo eden od preventivnih ukrepov za obvladovanje bolezni redna in ustrezna nega nog. Ta je namreč izrednega pomena za preprečevanje zapletov, ki lahko pripeljejo do amputacije nog pri ljudeh s periferno nevroishemičnimi okvarami. Vendar pa je izvajanje pedikerskih storitev v letošnjem letu precej moteno. Potem, ko so morali kozmetični saloni 24. oktobra zaradi epidemije že drugič letos začasno prekiniti z delom in zapreti svoje salone, je vlada po pozivih pedikerjev, prejšnji teden pedikuro znova dovolila, od ponedeljka pa bo dejavnost znova zaprla.

Zakaj je pri sladkornih bolnikih pedikura pomembna? Pri sladkornih bolnikih se lahko razvije tako imenovani sindrom diabetičnega stopala. Gre za razširjen kronični zaplet sladkorne bolezni, pri katerem je prizadeto živčevje v nogah, kaže se tudi v slabi prekrvavljenosti telesnih tkiv in nenazadnje okužbi, ki lahko vodi v razkroj vitalnih tkiv in nosilnih stopalnih struktur. Diabetično stopalo je resno bolezensko stanje, ki sladkornim bolnikom zmanjšuje kakovost življenja, otežuje hojo in povzroča bolečine. Preventivno ravnanje, z rednim pregledovanjem nog in njihovo nego, pa lahko preprečujejo nastanek diabetičnega stopala. Pri tem igra pomembno vlogo tudi kakovostna profesionalna nega pri usposobljenih pedikerjih. Prepozen odziv na nastale spremembe na stopalih ali neupoštevanje navodil, pa lahko iz sprva majhne poškodbe ali okužbe preraste v hudo akutno stanje, pri katerem je edina rešitev amputacija noge.

icon-expand Diabetično stopalo je po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije skupina sindromov FOTO: Dreamstime

V Sloveniji se vsako leto v povprečju izvede od 400 do 500 amputacij nog. V približno 90 odstotkih se amputacija izvede zaradi sladkorne bolezni, ostale so posledica različnih poškodb, tumorjev in podobno. "Nega nog sladkornega bolnika je izrednega pomena, saj s tem lahko vzdržujemo stopala zdrava, hkrati pa lajšamo že obstoječe težave na stopalih. Pedikerska nega nog sladkornih bolnikov zajema prepoznavanje sprememb na stopalih, vključno s prepoznavo možnosti nastanka razjede, ter obravnavo vseh pedikerskih problematik, kar vključuje krajšanje in oblikovanje nohtov in obnohtja, konzervativno obravnavo in sanacijo vraščenih nohtov, podporna obravnava pri zdravljenju glivičnih okužb, obravnava poškodovanih in deformiranih nohtov, ter odstranjevanje keratoz, kot so kurja očesa, otiščanci in razpoke," je pojasnila kozmetičarka Gaja Udovič, sicer tudi predsednica Komisije za pedikuro pri Delovni skupini za pedikuro. Skupina ob podpori Diabetološkega oddelka UKC Ljubljana, gradi koncept Klasifikacije tipov pedikure, ki bo omogočal boljšo regulacijo celostnega področja pedikerskih obravnav.

Pedikura je po definiciji nega zdravih, lažje poškodovanih in utrujenih nog. Vendar pa nikakor ne gre zgolj za nego, ki bi nudila estetske učinke. Vraščeni nohti, otiščanci in kurja očesa so lahko zelo boleča nadloga, ki marsikomu predstavljajo hude bolečine pri hoji. Pedikura je zato tudi lajšanje bolečin pri hoji, sanira nebolezenske spremembe stopal, nudi podporo pri zdravljenju bolezenskih sprememb stopal in predvsem nudi preventivo pred zapleti pri sladkornih bolnikih.