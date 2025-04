Američani namesto jajc barvajo krompir

Medtem ko se v slovenskih kuhinjah ribajo hren, kuha šunka in peče potica, se je svet znašel v jajčni krizi. Zaradi inflacije in ptičje gripe so cene v ZDA poletele v nebo – za ducat jajc tudi do sedem evrov! A Američani zaradi tega niso ostali brez pirhov –namesto jajc barvajo krompir. Tudi pri nas se je pred prazniki povpraševanje močno povečalo. Kljub visoki stopnji samooskrbe z jajci, pa mnogi Slovenci razmišljajo, kako dragocena je v resnici domača kokoš nesnica. A pozor – če jo želite kupiti, boste skoraj zagotovo ostali praznih rok.