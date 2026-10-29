Zakaj koleno boli in kako do rešitve?

Vsaka fizična bolečina vas opozarja, da je v tkivu prišlo do mehanske poškodbe, vnetja ali dolgotrajne preobremenitve sklepnih struktur. Odlašanje reševanja bioloških signalov bolečine v kolenu dolgoročno povzroči večjo škodo in lahko vodi v degenerativne spremembe.

Bolečina v kolenu ima lahko različne vzroke. FOTO: Arhiv ponudnika

Diagnostična terapija, ki jo celostno izvaja specialist fizioterapije, pomeni napreden fizioterapevtski pristop z vključeno takojšnjo protibolečinsko obravnavo. S strokovnim načrtom okrevanja se lahko prepreči nadaljnja degeneracija hrustanca, poškodba križnih vezi ali raztrganina meniskusa. Kakovostno spanje in dosledna telesna regeneracija sta ob tem dodatno koristna, saj se tkivo prav med globokim počitkom najučinkoviteje naravno obnavlja in pripravlja na nove obremenitve.

Koraki fizioterapevtske diagnostične terapije

Vrhunska fizioterapevtska obravnava v Medicofit kliniki združuje strokovnost poglobljenega diagnostičnega pregleda z neposredno učinkovitostjo sodobnih terapevtskih ukrepov. Celoten postopek vodi specialist fizioterapije, ki do potankosti pozna specifično področje težav. Diagnostična terapija v praksi zajema pet natančno določenih korakov, ki vodijo do optimalnega okrevanja. Korak diagnostične terapije Potek fizioterapevtske obravnave Končni cilj postopka Anamneza in posvet Pogovor o težavah in pregled obstoječih specialističnih izvidov. Določitev osnovnih usmeritev za nadaljnje preverjanje. Diagnostični pregled Fizioterapevt izvede specialne ortopedske in funkcionalne teste. Natančna ocena poškodbe vezi, meniskusov ali hrustanca. Diagnostični posvet Natančen pregled in jasna pojasnitev vseh ugotovitev. Razumevanje vzrokov za nastanek težav. Načrt zdravljenja Načrt zdravljenja Izdelava individualnega programa celostnega zdravljenja poškodbe. Varna podlaga za dolgoročno in uspešno rehabilitacijo. Akutna terapija Protibolečinska ali biostimulativna instrumentalna obravnava ter manualna terapija. Takojšnje zmanjšanje vnetja in lajšanje bolečin.

Aktivna rehabilitacija z napredno tehnologijo

Ko specialist fizioterapije z določi vzrok bolečin in obseg poškodbe, preide na strukturirano odpravljanje bolečinskih signalov in povrnitev gibljivosti. Specialne manualne tehnike v kombinaciji z uporabo naprednih instrumentalnih naprav izjemno učinkovito zmanjšajo akutno vnetje poškodovanega predela. Z visokointenzivno lasersko terapijo, diamagnetno terapijo in ultrazvočno terapijo spodbudi naravni celični metabolizem, izboljša se mikrocirkulacija ter zmanjša oteklina. Vzporedno z umirjanjem akutnih simptomov se v vaš program uvaja terapevtska vadba. Izolirane vaje za krepitev sprednjih in zadnjih stegenskih mišic so pogoj za trajno rešitev problema. Z razvito, uravnoteženo in močno muskulaturo neposredno razbremenimo kolenski sklep ter prenesemo kompresijske sile z obrabljene hrustančne površine na okoliško mišično tkivo, ki zmore prenašati precej večje dnevne obremenitve.

Fizioterapevtska obravnava kolena v Medicofit kliniki FOTO: Arhiv ponudnika

Znanstvena podlaga za usmerjeno vadbo

Sodobna znanost podpira aktiven pristop k zdravljenju obolelih sklepov. Študija "Sistematični pregled fizioterapevtskih intervencij za bolečino v kolenu zaradi osteoartritisa" (angl. Physical therapy interventions for knee pain secondary to osteoarthritis: a systematic review ), objavljena v reviji Ann Intern Med, dokazuje, da specifična terapevtska vadba znatno zmanjšuje simptome obremenitve in izboljšuje celotno funkcijo prizadetega sklepa. Uspešna vrnitev v normalno, športno aktivno življenje je neposredno odvisna od doslednosti pri rednem izvajanju predpisanih vaj in strokovnega spremljanja vašega napredka skozi čas.

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