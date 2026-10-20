Slovenija
Zakaj lahko vaš komentar na spletu v hipu postane kulturni spomenik?
Zakaj je tudi reklama za trgovino del naše kulturne dediščine? Odgovore smo dobili v Narodni univerzitetni knjižnici. Tam shranjujejo po štiri izvode vsega, kar izide v Sloveniji. Več kot tri milijone kosov se je že nabralo v njihovem depoju.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.