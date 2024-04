Zakaj letalo več ur kroži na območju slovensko-hrvaške meje?

Bralci so nas zasuli s posnetki in fotografijami letala, ki več ur kroži na območju slovensko-hrvaške meje. Prizori enakomernih krogov so vidni nad Kozjanskim, Celjem, Ponikvo ... A ni razloga za zaskrbljenost, mirijo na Slovenskem letalskem portalu. Gre za sled, ki jo pušča letalo, ki kroži za namene posredovanja TV-signalov. Na Hrvaškem namreč poteka WRC Croatia Rally.