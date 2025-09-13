Zakaj letos doživljamo najhujši prometni kolaps v zgodovini?

Povprečna hitrost na avtocesti je v letošnjem letu padla na 48 kilometrov na uro, medtem ko se običajno po avtocesti povprečno vozi s 85 kilometri na uro, kaže najnovejša študija. Kar 205 dni so v prometu nastale resne motnje, rezultat pa – prometni kolaps.

Tega so najbolj občutili vozniki iz Ljubljane v Koper, ki so namesto uro in 15 minut za dobrih 100 kilometrov potrebovali dve uri in 45 minut. Vozniki iz Ljubljane so se v štajersko prestolnico namesto ure in pol vozili skoraj dve uri več. Iz Kranja v Novo mesto pa dobro uro dlje.

Glavni krivec pa po ugotovitvah študije ni povečan promet, pač pa neusklajena izvedba velikih gradbenih projektov na avtocestah. Več o sami študiji je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil dr. Niko Gamulin, avtor študije.