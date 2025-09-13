Svetli način
Zakaj letos doživljamo najhujši prometni kolaps v zgodovini?

Ljubljana, 13. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
24UR ZVEČER , K.H.
To poletje skoraj ni bilo dneva, da ne bi stali v kolonah na avtocesti. Kar 205 dni je bilo z resnimi motnjami v prometu, pa smo šele septembra, pred nami pa je še en prometno obremenjen vikend. Letos je Slovenija doživela najhujši prometni kolaps v svoji zgodovini. Glavni krivec za dolge zastoje pa ni le povečan promet, pač pa so ti predvsem posledica neusklajenih gradbenih projektov. To je na podlagi 1,2 milijona prometnih podatkov, ugotovil doktor Niko Gamulin. Strokovnjak za statistične analize se je študije lotil na lastno pest, naveličan stanja v kolonah od Kopra do Ljubljane. V zastojih pa ne zgubljamo le živcev in časa, pač pa tudi ogromno denarja.

Povprečna hitrost na avtocesti je v letošnjem letu padla na 48 kilometrov na uro, medtem ko se običajno po avtocesti povprečno vozi s 85 kilometri na uro, kaže najnovejša študija. Kar 205 dni so v prometu nastale resne motnje, rezultat pa – prometni kolaps. 

Tega so najbolj občutili vozniki iz Ljubljane v Koper, ki so namesto uro in 15 minut za dobrih 100 kilometrov potrebovali dve uri in 45 minut. Vozniki iz Ljubljane so se v štajersko prestolnico namesto ure in pol vozili skoraj dve uri več. Iz Kranja v Novo mesto pa dobro uro dlje.

Glavni krivec pa po ugotovitvah študije ni povečan promet, pač pa neusklajena izvedba velikih gradbenih projektov na avtocestah. Več o sami študiji je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil dr. Niko Gamulin, avtor študije. 

NeNebinarni
13. 09. 2025 08.05
Kaj? Za to rabimo študijo? Res? Ni očitno vsakomur z zrnom pameti?
ODGOVORI
0 0
ljubim svojo državo
13. 09. 2025 08.04
+1
važno je da so šli denarci za študije ne pa za širjenje avtocest
ODGOVORI
1 0
energetik10
13. 09. 2025 08.01
+3
znanja ni, znanja. Prej kot boste dojeli da slovenci nismo nejbolj sposoben narod, prej se boste sprijaznili.
ODGOVORI
3 0
SEHE
13. 09. 2025 08.00
Neodvisna študija, ki je pokazala pravo resnico. Vse ostalo, kar govri DARS (Ribič) in AMZS je prirejeno v kontekstu investicij, ki jih izvjajajo "naši". Sicer pa, kaj pričakovati od nesposobnoega servilnega plagiatorja .
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
13. 09. 2025 08.00
+2
Zakaj? Razlog sta Alenka Bratušek in Andrej Ribič.
ODGOVORI
2 0
