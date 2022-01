Zakaj me je korejska kozmetika popolnoma očarala?

Znanec oziroma prijatelj mojih staršev iz Slovaške se je nekega dne, popolnoma po naključju, ustavil pri nas doma. Med pogovorom je omenil, da se je žena začela ukvarjati s kozmetiko oz. s spletno prodajo nove kozmetične znamke. Takoj me je seveda zanimalo, za kaj gre. Na listek mi je napisal spletno stran in znamko kozmetike – Missha. Takoj sem sedla za računalnik in začela ‘googlati’. Znamka me je dobesedno posrkala vase in že takrat sem si rekla: »To moram pripeljati k nam!«

Da ti pomagam odgovoriti na vsa morebitna vprašanja sem se odločila, da ti zaupam svojo izkušnjo s to inovativno, edinstveno in učinkovito kozmetiko iz daljne Azije.

Odkar sem odkrila korejsko kozmetiko, je moja kopalnica polna samo izdelkov korejskih znamk. Učinkovito jo naredijo predvsem skrbno izbrane sestavine, dobre formulacije in sestava izdelkov. Zagotovo je njena prednost tudi visoka koncentracija aktivnih sestavin, kar na primer pomeni, da če izdelek obljublja, da vsebuje kolagen, bo ta visoko na sestavinski lestvici. Korejska kozmetika je, kar se razvoja in inovativnosti tiče, vodilna na svetu.

Proizvodi pa so me popolnoma prevzeli ko sem jih prvič preizkusila na svoji koži. Lahkotne, hitro vpijajoče teksture z izjemnimi hranilnimi in vlažilnimi učinki, so mojo kožo že po prvem nanosu pustile bolj sijočo, napeto in vidno navlaženo.

Cilj znamke gre z roko v roki z njihovo filozofijo. Njen cilj je razvijati produkte, ki nam bodo pomagali do zdrave, sijoče in gladke polti.

Korejska kozmetika sledi filozofiji, da moraj vsi kozmetični proizvodi vsebovati visoko kvalitetne sestavine, še vedno pa ohraniti dostopno ceno. Kvalitetne in učinkovite sestavine pa so ključ do uspešne nege in vidnih končnih rezultatov.

Korejska kozmetika in način nege sta že v sami filozofiji drugačna od načina, kot ga poznamo mi. Že od majhnih nog so navajeni skrbeti zase, za svojo kožo. Redno obiskujejo kozmetične salone, dermatologe in dajejo ogromen poudarek na preventivo.

To načelo upoštevajo pri vseh aspektih svojega življena - tudi pri razvoju in uporabi kozmetičnih produktov.

In kateri so tisti izdelki, ki so postali prodajni hiti?

Vsekakor je to BB krema – omogoča dobro prekrivnost, nudi visok zaščitni faktor, je vlažilna ter na voljo v kar 7 odtenkih. Združuje kar 3 proizvode v enem – negovalni izdelek, zaščitno kremo in ličilo. Enostavno morate jo poskusiti.

Za prebuditev in osvežitev kože pa so odlične »sheet« maske. Gre za masko na podlagi iz bombažnega ali riževega papirja z izrezi za oči, nos in usta. Osnova jebogato prepojena z lahkotno esenco, ki navadno vsebuje vlažilne, pomirjujoče in antioksidativne sestavine. Koža je takoj po uporabi vidno bolj navlažena, napeta in sijoča.

Nikakor pa ne moremo mimo krem z zaščitnim faktorjem. Nudijo res visoko zaščito, kljub temu pa so lepo mazljive, ne puščajo belih sledi na koži in so popolna podlaga za nadaljnji nanos ličil. Saj veste, da je potrebno kremo s faktorjem uporabljati vsak dan?

Ravno zaradi velike potrebe in zanimanja po kvalitetni in učinkoviti kozmetiki je korejski trg prava zakladnica inovativnih, edinstvenih proizvodov po dostopnih cenah in estetsko privlačnih embalažah, ki kupca popolnoma očarajo že na polici.

Naj očarajo tudi tebe in tvojo kožo. Prepričana sem, da te bodo prepričali že ob prvi uporabi.





Naročnik oglasa je T-PRO, Jurij Tajner s.p.