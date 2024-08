Zakaj nam klasične poletne nevihte povzročajo vedno več skrbi?

Rumeni, oranžni in rdeči alarmi. Opozorila, ki zadnje leto v ljudeh vzbujajo več negotovosti in strahu kot kadarkoli prej. In tudi zdaj, leto po katastrofalnih poplavah, se pogosto poroča o uničujočih posledicah, ki jih prinesejo nekoč klasične poletne nevihte. Kaj je torej razlog, da nas ob vsaki napovedi burnejšega vremenskega dogajanja zaskrbi?