Zakaj nas ignoranca glede žuželk lahko stane več, kot si mislimo?

Pogosto se zgodi, da prizadevanja za ohranitev živali naletijo na zavračanje ali posmeh. V resnici pa živali izginjajo, žuželk je vse manj. Če smo pozorni, to lahko opazimo tudi na svojih vetrobranskih steklih. Njihova populacija v Evropi je v zadnjih desetletjih upadla za več kot 75 odstotkov. In medtem ko se spori pogosto vrtijo okoli koncertov in zaščitenih območij, v ozadju tiho izginjajo ključni opraševalci.