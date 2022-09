Zakaj nas obilne padavine najpogosteje zajamejo prav jeseni?

Suše je v večjem delu Slovenije konec. Nizkovodne razmere so ponekod v le nekaj urah zamenjale narasle vode in poplave. Zajelo nas je namreč prvo obilnejše deževje v letošnji meteorološki jeseni. Ponekod je v le 24 urah padlo že skoraj toliko dežja, kot ga je pred tem padlo v celem poletju skupaj. In deževje se bo še nadaljevalo. Seveda ni prav nobeno naključje, da nas večdnevne obilne padavine najpogosteje zajamejo prav jeseni.

Kot kažejo podatki Arsa, je ravno september tisti mesec, ki nam v povprečju prinese največ dežja, zelo blizu sta mu tudi oktober in november. Glavna razloga za to sta dva: hladen zrak s severa in zelo toplo morje, ki v primerjavi s kopnim dalj časa ohranja visoko temperaturo. Septembra količina toplote, ki jo kraji na severni polobli prejmejo od Sonca, hitro upada. To je še posebej izrazito nad polarnimi predeli, kjer se ravno v tem mesecu začne oblikovati gmota mrzlega zraka. In ta zrak se jeseni ob severnih vetrovih pogosto razširi tudi naše kraje, a še preden nas doseže občutna ohladitev, običajno zapiha okrepljen jugozahodni veter, ki nam iznad morja prinaša ogromne količine vlage. Dež se še dodatno okrepi, ko topel in vlažen zrak naleti na prve hribe. Ker lahko toplejše morje v ozračje odda več vlage kot hladnejše, je jeseni ob višji temperaturi morja večja možnost za obilne padavine. Vročim in suhim poletjem so tako tudi v preteklosti pogosto sledile poplave. K veliki količini padavin je v zadnjih 24 urah zelo pripomogla tudi nestabilnost ozračja, ki je povzročila nastanek nevihtnih pasov. Ti so se nad istimi območji obnavljali tudi dalj časa.

icon-expand Na 24-urni radarski akumulaciji padavin sta lepo razvidna dva maksimuma, eden na območju Polhograjskega, Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja ter drugi pa na območju Gorskega kotarja. Skupna količina dežja je ponekod že presegla 200 litrov na kvadratni meter. FOTO: Arso

Najsilovitejši nalivi so včeraj popoldne nastajali v hribovitem svetu severne Slovenije, zvečer in ponoči pa se je glavno nevihtno dogajanje preselilo nad osrednjo Slovenijo. Po podatkih Arsa je v Breginju včeraj v samo dobrih dveh urah padlo 154 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja dve tretjini dolgoletnega povprečja za celoten september. Blizu sto litrov dežja na kvadratni meter so včeraj popoldne izmerili tudi v Hrastjah pri Ljubljani, Žireh, Dvoru pri Polhovem Gradcu, Osilnici, na postaji Ljubljana - Bežigrad in v vasi Krn. Ponoči pa so bili najsilovitejši nalivi zabeleženi na Šebreljskem vrhu, kjer je med 20. in 7. uro zjutraj padlo kar 168 litrov dežja na kvadratni meter. Sledijo Idrija z 147, Vrhnika z 126 in Blegoš z 107 litri na kvadratni meter. Skupna količina dežja je na območju Polhograjskega, Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja ponekod že presegla 200 litrov na kvadratni meter.

Siloviti nalivi so poskrbeli, da so sušne razmere ponekod v le nekaj urah zamenjale narasle vode in poplave. Včeraj pozno popoldne je močno narasla Nadiža, ki se ji je pretok v le dveh urah povečal za kar 230-krat. V zgornjem toku sta v zgodnjih jutranjih urah močno narasli ter pričeli poplavljati tudi Gradaščica in Poljanska Sora. Padavine bodo na tem območju vztrajale, tako da se bodo poplavljene površine še povečale oziroma se bodo dopoldne širile dolvodno. Naraščanje rek se bo s krajšimi prekinitvami nadaljevalo vse do jutrišnjega večera.

icon-expand Takšno je bilo hidrološko stanje danes ob osmi uri zjutraj.