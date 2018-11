Zakaj nas vožnja lahko utrudi?

Prav zaradi tega, in da bi med vozniki še okrepili ozaveščenost o pomenu varne vožnje v cestnem prometu , je podjetje MOL Slovenija v sodelovanju z Zavodom Vozim pričelo kampanjo, ki voznike ozavešča o pomenu varne vožnje. Utrujenost za volanom predstavlja pojav, ki je dokaj pogost med vozniki, hkrati pa tudi izredno nevaren. Utrujenost se kaže v slabšem odzivnem času, zmanjšani sposobnosti za vožnjo, zmanjšani zmožnosti ohranjanja varnostne razdalje in zmanjšani pozornosti, posvečeni vožnji. Voznik, ki je buden več kot 17 ur, predstavlja enako tveganje, kot voznik, ki vozi z 0.5 g/l alkohola v krvi.

Direktor Zavoda Vozim David Razboršek, je ob tem poudaril:

»Dejstvo je, da je človek (oz. smo mi sami) še vedno glavni in ključni dejavnik varnosti v prometu, zato se je nujno zavedati, da lahko za varnost sami naredimo največ. Še vedno se premalo zavedamo vseh posledic, ki jih s sabo prinese prometna nesreča s hudo telesno poškodbo ali smrtno žrtvijo. Zato je čas, da moramo vsi akterji delati na zavedanju in vplivati na zavedanje ter spremembo vedenja vseh udeležencev v prometu. Uporaba telefona med vožnjo, miselnost: »en kozarček pa ja lahko« in pretežka noga so nič v primerjavi z radostjo življenja, ki je »zmanjka«, če pride do prometne nesreče zaradi enega izmed teh vzrokov. Tudi utrujenost lahko botruje temu, zato je bolje, da si vzamemo počitek in pridemo na cilj uro kasneje, kot da preživimo preveč časa po bolnišnicah. Tega so se zaradi lastnih izkušenj zavedali vsi naši člani, a žal malo prepozno. Zato si želimo, da bi se lahko vsi učili na izkušnjah drugih in ne na lastnih. Več kot 850 hudo telesno poškodovanih in več kot 100 smrtnih žrtev lani je absolutno preveč tragedij družin, svojcev, prijateljev, širše skupnosti, ki jih te številke potegnejo za sabo. Zato je nujno narediti korak k varnosti prej, preden se srečamo z nevarnostjo.«

Kaj moramo upoštevati, da utrujenost med vožnjo ne postane naš »sovražnik«?

Razbijanje mitov

Mnogi ljudje verjamejo, da je utrujenost med vožnjo problem voznikov na dolge razdalje, vendar ta podatek ni 100 % resničen. Nova študija poudarja, da po 15-ih minutah vožnje na stopnjo koncentracije vplivajo tudi fizične vibracije gibajočega se vozila, kar povzroča zaspanost. Stalne vibracije pri nizkih frekvencah povzročijo zaspanost tudi pri dobro spočitih voznikih.

Učinek utrujenosti pri vožnji

Kadar ljudje delajo dolge ure, izvajajo fizično zahtevne naloge ali so zaradi kakršnega koli razloga prikrajšani za zadostno količino spanja, se njihova sposobnost osredotočanja dramatično zmanjša: raziskava AMZS navaja, da neprekinjeno budno stanje v trajanju od 17 do 18 ur, lahko povzroči napake pri vožnji, ki so primerljive s 0,5 g/l alkohola v krvi.

Ali resnično samo sedimo za volanom?

Pravzaprav, ko vozimo, ne sedimo za volanom, naša naloga je namreč bistveno bolj kompleksna. Med vožnjo uporabljamo več delov možganov, da uskladimo dogodke okrog nas, kar vpliva na porabo določene energije. Vsako minuto sprejemamo na milijone odločitev znova in znova, skupaj z vsemi motoričnimi sposobnostmi v ozadju.

Kadar je ostati buden velik izziv!

Ostati buden je lahko prav tako naporno, kadar moramo voziti ponoči, ko je naše telo naravno "programirano", da spi. To ima vpliv na naš telesni bioritem, tako da nas dekoncentrira in nam povzroča zaspanost.

Dolgčas je slab sopotnik

Več časa ko porabimo za isto nalogo, bolj utrujeni postanemo. Dolge ure vožnje na monotonih avtocestah, še posebej kadar smo sami, nas lahko naredijo zaspanega. Ohranjanje istega položaja telesa za daljše časovno obdobje, prav tako vpliva na našo fizično vzdržljivost.

Danijel Granda, inštruktor Varne vožnje na Vranskem poudarja: "Zakaj varna vožnja? Zato, ker na cesti nismo sami, ker je varnost pomembna za vse, ki se srečujemo. In predvsem zato, ker je varna vožnja garancija, da pridemo varno do cilja."

Naročnik oglasa je MOL Slovenija.