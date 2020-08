Zakaj nastajajo nevihte in kdaj se nevihta razvije v neurje?

Prvi pogoj za nastanek neviht je nestabilno ozračje. O njem govorimo, ko se med nižjimi in višjimi legami ustvari velika temperaturna razlika, ki je lahko kombinacija dnevnega segrevanja pri tleh in dotoka nekoliko hladnejšega zraka v višine. Takrat toplejši zrak postane lažji od okolice in se zaradi vzgona začne dvigati v hladnejše višine. Takemu navzgor usmerjenemu toku zraka pravimo vzgornik. V primeru, da je vlage v zraku veliko, pride do nastanka nevihtnega oblaka, posledično pa tudi do nastanka padavin.

Večja kot je temperaturna razlika med nižjimi in višjimi sloji ozračja, izrazitejše je dviganje zraka in bolj močne pojave lahko pričakujemo, torej silovitejše nalive, močnejši veter in debelejšo točo. V močno nestabilnem ozračju se bo dviganje nadaljevalo do višine 12 kilometrov, kjer se bo nevihtni oblak razlezel v nakovalo. Bliskanje je iz tako visokih oblakov ponoči vidno celo več kot sto kilometrov stran od same nevihte.