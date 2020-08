Zakaj nastanejo močni nalivi?

Za nastanek močnih in dolgotrajnih nalivov mora biti v ozračju izpolnjenih več pogojev. Najprej moramo imeti na voljo ogromno količino vlage, ki jo k nam običajno prinaša južni do jugozahodni višinski veter. Izhlapevanje vode iz Sredozemskega morja je v poletnih sočnih dneh veliko, in če nad tem območjem piha južni veter, vlažen in topel zrak prihaja naravnost k nam.

Za nastanek padavin potrebujemo nestabilno ozračje. Enostavneje povedano, temperatura mora z višino dovolj hitro padati oziroma mora biti razlika med temperaturo pri tleh in v višinah dovolj velika. Za to običajno skrbi hladna fronta, k nam takrat začne v višinah dotekati hladnejši zrak, pri tleh pa zaradi močnega poletnega sonca ostane toplo.

Zelo pomemben pogoj za nastanek močnih nalivov je tudi spreminjanje smeri in hitrosti vetra z višino oziroma vetrovno striženje. Če je veter zelo šibak ali če se njegova smer in hitrost po višini ne spreminjata, se nevihtne celice hitro zadušijo in nalivi so kratkotrajni in ne zelo močni. Ob zadnjem poslabšanju je večino časa pri tleh pihal šibak vzhodni veter, v višinah pa razmeroma močan jugozahodnik. Na ta način so se padavine obnavljale, nevihte, ki so prinašale nalive, pa so bile dolgožive. Zaradi razmeroma močnega vetra v višinah so se padavine hitro pomikale čez Slovenijo in to je bila sreča v nesreči zadnjega deževja. Ob nekoliko šibkejšem vetru nad nami bi nalivi dlje časa vztrajali na enem območju in škoda bi lahko bila precej večja.