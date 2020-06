Zakaj navadna krema za obraz škoduje koži?

Mnogi nismo prepričani, kako se razlikujeta krema proti gubam in navadna krema za obraz. Kako lahko veste, kaj zares potrebujete? Tukaj je enostaven način, da ugotovite, kaj je najboljše za vas.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Kaj je krema proti gubam? Krema proti gubam je najboljša izbira za ženske, ki opažajo gubice in drobne linije ali zgolj pusto kožo brez življenja. Vse to so prvi znaki staranja kože, ki jih lahko z ustrezno in naravno nego odpravite. Staranje je neizbežno, vendar z mnogimi negovalnimi izdelki na trgu ni več nujno, da staranje vključuje tudi zgubano kožo. Z Lux-Factor kremo proti gubam so gube preteklost. Če imate suho kožo, lahko naredite enostaven preizkus. Izberite dobro kremo proti gubam, ki vsebuje vlažilne sestavine, kot je hialuronska kislina. Dobra krema proti gubam bo kožo navlažila in obnovila. Kreme proti gubam so namreč ustvarjene, da prodrejo v globlje plasti kože in kožo navlažijo od znotraj.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Kaj je navadna krema za obraz? Krema za obraz je stalnica pri marsikateri ženski. Žal je lahko zelo neučinkovita pri večini žensk, ki opažajo gube in staranje kože. Koža z gubami je praviloma zelo suha in hitro razpoka. Navadna krema za obraz pa lahko navlaži samo zgornje plasti kože. Zato je pomembna razlika med navadno kremo in kremo proti gubam. Krema proti guba namreč prodre do globljih plasti kože. Tako lahko od znotraj zapolni tudi globoke gube in fine linije. Navadne kreme za obraz so priporočljive za ženske do 25. leta, ki želijo vzdrževati stanje svoje kože. Kasneje je navadna krema za obraz prešibka, da bi lahko zaustavila staranje kože in nastajanje gub.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Ste pripravljeni za kremo proti gubam? Če imate več kot 25 let, je nujno uporaba kreme proti gubam. Izberite tako z učinkovitimi sestavinami proti staranju. Če želite začeti s kakovostno negovalno rutino, poskusite z enim vsestranskim izdelkom. Krema proti gubam, ki zahteva dodatno uporabo kreme za področje okrog oči ali nočne kreme, je lahko zelo draga. Najboljša nega vključuje samo en ali dva koraka. Koža z gubami potrebuje vlažilno kremo, ki ima med sestavinami hialuronsko kislino. Tako lahko v enem koraku učinkovito navlažite kožo in ji povrnete sijoč videz. Poskrbite za svojo kožo in odkrijte Lux-Factor kremo proti gubam 4D Hyaluron.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika