Zakaj ne dobim več računa?

Trgovcem, gostincem, frizerjem in še marsikomu ni več treba izročiti računa v papirnati obliki, če kupec oziroma stranka tega ne zahteva. To je pomemben korak k bolj zelenemu poslovanju, saj konec tiskanja računov pomeni manj porabljenih virov, manj odpadkov, manj nevarne snovi BPA (s katero so prevlečeni tiskani računi) in manj stroškov. Povedano drugače – digitalni računi bodo imeli zelo pozitiven vpliv na t. i. trajnostna merila ESG (Environment – okolje, Social – družba, Governance – vodenje in upravljanje).

Odgovor imajo v podjetju noprintZ , v katerem so razvili brezplačno mobilno aplikacijo za prejemanje in hranjenje digitalnih računov.

Ste namreč vedeli, da v Sloveniji dnevno izdamo med 3 in 5 milijonov davčno potrjenih računov? Samo za račune se na dan porabi kar 600 km papirja na računskih rolicah. Kar je enako kot pot od Portoroža do Hodoša in nazaj.

Skrbi potrošnikov

Nov sistem pa vseeno odpira tudi nekaj novih vprašanj. Kako preprečiti, da se na računu, ki ga posameznik z mislijo na dobro okolja ne bo želel prejeti v tiskani obliki, ne bodo pojavili izdelki, ki jih potrošnik v resnici ni kupil? Ali bo gostinec res izdal račun za kavo ali dve, če stranka ne bo izrecno zahtevala, da ji ga izroči? Kako bodo potrošniki v trgovinah z zelo raznoliko robo vedeli, za kateri izdelek bi lahko uveljavljali garancijo in za katerega ne? Še posebej, če ne bodo zahtevali računa ali pa bo ta s časom zbledel. Na voljo je rešitev, ki se imenuje noprintZ.

Prednosti aplikacije noprintZ

Brezplačna mobilna aplikacija noprintZ omogoča hrambo digitalnih računov. Z njeno pomočjo so vsi računi še vedno izdani, čeprav uporabnik ne prejme fizičnega računa v roke. Tako na en mah rešuje pereč okoljevarstven problem in obenem omogoča popoln nadzor nad našo potrošnjo. Račune imamo vedno pri roki na enem mestu in hkrati z njimi ne obremenjujemo okolja. Še več, omogoča nam enostavno možnost dokazovanja nakupa (za menjavo, na primer) in nas lahko tudi opomni na iztek roka za uveljavljanje garancije ali nas opomni pred potekom veljavnosti e-vinjete in na nakup nove.