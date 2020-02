Zakaj nekaterim subvencija pripada, drugim pa ne?

Ljudje se glede neupravičenosti do subvencije obračajo na Eko sklad, ki pa za to ni pristojen. Zakonodaja je v pristojnosti okoljskega in infrastrukturnega ministrstva, Eko sklad je namreč le izvajalec teh politik. Na Eko skladu zato občanom, ki do subvencij za te ukrepe trenutno niso upravičeni svetujejo, da posredujejo pobudo za spremembo glede prednostnega načina ogrevanja v odloku svoji občini.

"Namen spodbud je namreč poleg povečanja rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka," pravijo na Eko skladu.

Eko sklad mora glede spodbud za naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, upoštevati Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Tudi na okoljskem ministrstvu so potrdili, da je ukrep načrtovan in se uresničuje za izboljšanje kakovosti zraka. In kako je to v praksi? Marsikdo, ki živi npr. v Ljubljani ali v Mariboru, ni upravičen do subvencije za toplotno črpalko ali za kotel na biomaso, če živi na območju, kjer je daljinsko ogrevanje ali plin. Za plinske kotle pa lahko posameznik dobi subvencijo samo v občinah degradiranih zaradi onesnaženega zraka oziroma tistih, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. In zakaj je temu tako?

Na okoljskem ministrstvu uvodoma pojasnjujejo, da gre za ukrep na degradiranih območjih s slabo kakovostjo zraka, ki ima negativne učinke na zdravje ljudi in okolje. Hkrati pojasnjujejo,"da tam, kjer sta vzpostavljena daljinsko ogrevanje ali ogrevanje s plinom, ni smiselno spodbujati drugih načinov ogrevanja, da se ne bi rušila ekonomika daljinskega ogrevanja ali ogrevanja s plinom, kar bi lahko pripeljalo do zviševanja cen in na koncu do odklapljanj uporabnikov ter na koncu do opustitev teh dveh vrst ogrevanj in posledično tudi do vedno večjega števila uporabnikov – gospodinjstev za uporabo malih kurilnih naprav na trdna goriva za ogrevanje, ki je povprečno v Sloveniji dvotretjinski vir delcev PM".

A pojavlja se tudi, da plinsko omrežje na območjih, kjer posamezniki niso upravičeni do subvencije, sploh še ni zgrajeno, ampak le načrtovano. Eko sklad vidi rešitev za omenjeno situacijo v spremembi območij prednostnega načina ogrevanja v občinskih odlokih, ki bi ustrezali realnemu stanju. "Menimo, da bi bilo smiselno, da občine pri določitvi območij, kjer je prednostni način ogrevanja, upoštevajo krajše časovno obdobje, v katerem bo infrastruktura dejansko in realno zgrajena; in to vse občine enako," poudarjajo in dodajajo, da so omenjene pobude naslovili tudi že na pristojna ministrstva.