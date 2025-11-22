Svetli način
Slovenija

Zakaj ni zapadlo, ko pa so napovedali, da bo?

Ljubljana, 22. 11. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 31 minutami

Kazalo je, da bi konec tedna lahko prinesel prvo izrazitejše sneženje v letošnji jeseni. Naposled je v večjem delu Slovenije padlo le nekaj snežink, pomešanih z dežjem. Razlogi za razlike med napovedmi se nahajajo v intenziteti padavin, temperaturi, vetru, mikroklimi in nepredvidljivosti sredozemskih ciklonov, poroča portal Meteoinfo Slovenija.

Meja sneženja je običajno nekoliko nižje od temperaturnega pasu nič stopinj Celzija: "Vsaka stopinja razlike pomeni približno 200 metrov spremembe v višini meje sneženja, zato so napovedi občutljive že na majhna odstopanja med dejanskim stanjem in izračuni modelov," so pojasnili na portalu Meteoinfo Slovenija.

Dodali so, da je učinek sneženja pri temperaturi pol stopinje pod ničlo je povsem drugačen kot pri pol stopinje nad ničlo: "V prvem primeru se sneg kopiči precej hitreje, ob enaki količini padavin pa lahko zapade tudi dvakrat ali trikrat več snega, čeprav je temperaturna razlika le ena stopinja."

Kadar so padavine močnejše, potiskajo mejo sneženja bliže tlom, saj se zrak ob taljenju snežink hitro ohlaja, še pojasnijo: "Taleče snežinke porabljajo toploto iz okolice, spodnja plast zraka pa se lahko toliko ohladi, da se meja sneženja spusti vse do nižin. Ta učinek je najizrazitejši, kadar je ozračje mirno. Ko pa zapiha veter, se ohlajeni zrak hitro zamenja s toplejšim iz okolice, zato se meja sneženja spet dvigne."

Sneg jeseni
Sneg jeseni FOTO: Bobo

Na privetrni strani hribov in gora so padavine izrazitejše, saj se tam zrak dviguje in izloči več vlage, so še pojasnili in kot razlog za razliko med napovedmi dodali še nepredvidljivo pot sredozemskih ciklonov.

"Če se ciklon pomakne preveč proti jugu, nad Slovenijo sicer doteka hladnejši zrak, vendar glavnina padavin ostane južneje. Sneženje je mogoče, a v manjših količinah. Če se premakne preveč proti severu, se okrepi dotok toplejšega in vlažnega zraka iznad morja. Padavine so obilnejše, vendar je po nižinah pogosto pretoplo za sneg. Za obilnejše sneženje mora biti ciklon postavljen ravno prav," so še zapisali.

maniaxxx
22. 11. 2025 08.20
+1
Vedel sem da ne bo snega pa nisem noben vremenar. Se s tamalo se hecava kako sva utrujena od kidanja napovedanega snega, toliko o napovedih.
MasteRbee
22. 11. 2025 08.19
-1
Golobizem neumnosti.
Peni Stojanović
22. 11. 2025 08.19
+1
zakaj je goriska brda odneslo ce pa nihce ni vnaprej opozoril na to da jih bo ?
mackon08
22. 11. 2025 08.16
+1
Za 2 dni ne vedo napovedati, tu pa pišete napoved za januar pa podobno.
Ribežn
22. 11. 2025 08.14
+2
Hahaha.. Kakšni izgovori. Če zadanete 20% napovedi v enem letu ste mojstri.
tron3
22. 11. 2025 08.14
+3
Arso ukinat zaposlene pa na zavod, ker so nezaposljivi!!!
Artechh
22. 11. 2025 08.11
+2
Slogarji mir dejte. Če vas poslušam je enako kot da kovanec vržem
bronco60
22. 11. 2025 08.10
+1
Evo, spet ni prav, ko so posipali, pa kaj bi vi nergači sploh radi?? Preselte se v tople kraje.
Djangoman
22. 11. 2025 08.09
+0
pod črto ker pojma nimate. vse visi na enih modelih ki se jih potem ne znate ustrezno lokalizirat.
123soba
22. 11. 2025 08.06
+1
Naša komunala je kljub vsemu posipala 4x na 24 ur. Vozili so se s plugom gor in dol. Komaj čakajo da pade 5 snežink, da solijo cesto in je potem konstantno mokra in umazana. Vse to potem zvozimo po dvoriščih in garažah....
seter73
22. 11. 2025 08.05
-3
zato ker so vremenarji in arso najbolj nesposobni ljudje v sluzbah ki nobenega ne brigajo razen starih mam da lahko dramo zganjajo vsakic ko je rdec alarm za -4* in ko piha 60kmh
Sixten Malmerfelt
22. 11. 2025 08.05
+3
Mediji...
Slash
22. 11. 2025 08.05
+1
Je bi ga. Vse je enx prvič...
zeko2105
22. 11. 2025 08.05
bo, ne bo, pa ni blo....kaj lahko drugega pričakuješ od vremenarjev
jajek
22. 11. 2025 08.05
Ve se da teorija in praksa ne gredo skupaj.
Perovskia
22. 11. 2025 08.04
+2
A to so napovedal, ce slucajno pade 2cm in bodo ljudlje zbremzali na 15km/h da je ratal kolaps kljub hitremu posipabanju
Perovskia
22. 11. 2025 08.03
+1
Ker jim vsaka napoved rata. Brezdelneži
Nikdar več
22. 11. 2025 08.03
+3
Trontelj nam manjka...
Gutenberg
22. 11. 2025 08.17
Ja. V njegovem času ni bilo matematičnih modelov, ki jim zdaj slepo sledijo. Takrat so se vsaj dvakrat dnevno zbirali podatki iz meteoroloških postaj, velikokrat preko telefona, podatke so analizirali človeški možgani in napoved je bila zanesljivejša ...
zmerni pesimist
22. 11. 2025 08.01
+3
Kot ponavadi so mem udarli
marker1
22. 11. 2025 08.01
+4
Najprej napoved snega do nižin, potem pa pojasnilo, zakaj snega ni bilo. Zime kot so bile včasih, ne bo več.
