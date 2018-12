Zakaj o sumljivih pošiljkah ne bomo več poročali?

Danes bi znova lahko poročali o domnevno sumljivi pošiljki. Prejeli sta jo novinarki na Televiziji Slovenija. Pa nismo. Ne zato, ker ne bi bili solidarni s kolegicama, ki sta vse prevečkrat deležni obtožb, diskreditacij in celo groženj. Kot novinarji in kolegi jima trdno stojimo ob strani.

Za to smo se odločili, ker nočemo, da bi bila naša stran platforma za posameznike, ki namesto civilizirane komunikacije izberejo anonimne grožnje. Prav to namreč pisma, ki romajo na naslove različnih inštitucij in javnih oseb, so. Za to smo se odločili, ker nočemo spodbujati takšnega početja in ker mu nočemo dajati medijskega prostor.

S posamezniki, ki na takšen način izražajo frustracije, sovraštvo ali pa morda svoj težko razumljiv smisel za humor, naj se ukvarjata policija in tožilstvo.

Primerov je vse več, na srečo so se doslej vsi izkazali za potegavščino. Drago potegavščino. Stroški intervencije v povprečju znašajo 3000 evrov. Ker v večini primerov pošiljatelja ne izsledijo, bremenijo davkoplačevalce. Za neslanosti posameznika tako plačujemo vsi. Pa ne le v denarju. Zavedati se moramo, da policisti, gasilci in drugi, ki odhitijo na intervencijo, takrat ne morejo biti tam, kjer bi jih morda bolj potrebovali.

Pa še to: beli prah, ki so ga prejeli na RTV, ni bil nevaren.

Kako poteka intervencija v takšnih primerih, kdo vse je vključen in kakšni so stroški, pa si lahko preberete tukaj.