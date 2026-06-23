Zakaj ob hudih nevihtah ni zazvonil SI-Alarm?

Komendo je neurje razdejalo 10. junija, tudi minuli konec tedna pa so nevihte pustošile po državi. V soboto je prestolnico poplavilo, avtomobili so ostali ujeti v podvozih, polnih vode. In vsakodnevne nevihte so stalne spremljevalke vročinskih valov.

"Za nastanek nevihte je potreben pogoj: velika nestabilnost v atmosferi, ta se povečuje, če je ozračje pri tleh pregreto in če je dovolj vlažno," pojasnjuje Brane Gregorčič z Arsa.

Neurje, ki je razdejalo Komendo, je bila t. i. supercelična nevihta, razlaga Gregorčič. "To je nevihta, ki ima vrteč se vzgornik in preživi lahko tudi velike razdalje ter se sproti obnavlja in ne izgublja svoje moči," doda.

Skoraj dva tedna po ujmi v Komendi pri Bohinčevih, tako kot pri skoraj vsaki hiši v občini, poteka sanacija. Bohinčevim je huda ura odnesla strehi na dveh hlevih, poškodovala polja žita in gozd. "Vsakič, ko vidiš tiste oblake, misliš, da bo spet tako, zdaj sploh, ko še nimamo vseh streh pokritih. Če bi zdaj prišlo tako neurje, nam še tisto odnese, kar je ostalo, in je še več stvari za popraviti," razlaga Neja Bohinc.

Čeprav je med ljudmi zaokrožilo, da je v Komendi divjal tornado, Gregorčič pravi, da se to ni zgodilo. "Pri tornadu gre pa za ta vrtinec vetra, kjer pa hitrosti dosežejo tudi 200 km/h ali več, ampak so posledice potem prepoznavne, ker so predmeti razmetani v obliki vrtečega se stebra zraka."