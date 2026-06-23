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Slovenija

Zakaj ob hudih nevihtah ni zazvonil SI-Alarm?

Ljubljana, 23. 06. 2026 20.33 pred 59 minutami 2 min branja 15

Avtor:
Barbara Bašić
Uničeni objekti v Komendi

Vročino prekinjajo hude nevihte in nalivi, ki jih je bilo zadnje dni kar veliko. 10. junija je supercelična nevihta razdejala občino Komenda, minulo soboto je hudo neurje zajelo prestolnico. Za njihov nastanek je, kot opozarjajo vremenoslovci, potrebna kombinacija velike nestabilnosti v atmosferi in pregreto ozračje pri tleh. In zakaj ob tako hudih nevihtah ne dobimo SI-Alarma?

Komendo je neurje razdejalo 10. junija, tudi minuli konec tedna pa so nevihte pustošile po državi. V soboto je prestolnico poplavilo, avtomobili so ostali ujeti v podvozih, polnih vode. In vsakodnevne nevihte so stalne spremljevalke vročinskih valov.

"Za nastanek nevihte je potreben pogoj: velika nestabilnost v atmosferi, ta se povečuje, če je ozračje pri tleh pregreto in če je dovolj vlažno," pojasnjuje Brane Gregorčič z Arsa.

Neurje, ki je razdejalo Komendo, je bila t. i. supercelična nevihta, razlaga Gregorčič. "To je nevihta, ki ima vrteč se vzgornik in preživi lahko tudi velike razdalje ter se sproti obnavlja in ne izgublja svoje moči," doda.

Skoraj dva tedna po ujmi v Komendi pri Bohinčevih, tako kot pri skoraj vsaki hiši v občini, poteka sanacija. Bohinčevim je huda ura odnesla strehi na dveh hlevih, poškodovala polja žita in gozd. "Vsakič, ko vidiš tiste oblake, misliš, da bo spet tako, zdaj sploh, ko še nimamo vseh streh pokritih. Če bi zdaj prišlo tako neurje, nam še tisto odnese, kar je ostalo, in je še več stvari za popraviti," razlaga Neja Bohinc.

Čeprav je med ljudmi zaokrožilo, da je v Komendi divjal tornado, Gregorčič pravi, da se to ni zgodilo. "Pri tornadu gre pa za ta vrtinec vetra, kjer pa hitrosti dosežejo tudi 200 km/h ali več, ampak so posledice potem prepoznavne, ker so predmeti razmetani v obliki vrtečega se stebra zraka."

Zakaj ni bilo SI-Alarma?

Arso na leto izda med 20 in 30 oranžnih opozoril, ki pa niso dovolj, vendar se zanje ne prižge SI-Alarm. Zakaj?

"Če bi 30-krat samo na to oranžno opozorilo Arsa v Sloveniji posredovali SI-Alarm, mislim, da je vsem jasno, da bi izključili te zadeve in bi nas hudo motile, dosegli bi nasprotni učinek," meni Leon Behin z Uprave za zaščito in reševanje.

Tudi Gregorčič ocenjuje, da je SI-Alarm primeren za rdeča opozorila, ki se morda pojavijo enkrat do dvakrat letno.

Ko se sproži SI-Alarm, mora biti zelo natančno napisano, ali naj se ljudje na določenih območjih zaščitijo ali naj se umaknejo. In kot zaključita sogovornika, je ob takšnih vremenskih situacijah težko napovedati, kje in kako hudo bo. Zato sprožitev alarmov za vsako ceno ni priporočljiva.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VladaJePadla
23. 06. 2026 21.35
Vprašajte digitalne frajle, mogoce bodo one znale kaj več povedat.
Odgovori
0 0
tech
23. 06. 2026 21.34
"Zakaj ob hudih nevihtah ni zazvonil SI-Alarm?" ker smo v Sloveniji, kjer rihtajo sami preplačani šalabajzerji.
Odgovori
0 0
Tami69
23. 06. 2026 21.29
SI alarm je nastal samo zaradi tega,da so lahko koruptivni možakarji vtaknili nekaj v žep..! Vprašajte se malo kdaj je nastal kao ta moder znanilec nevarnosti? Sajasti tržičan bi vam znal kaj povedati o tem..sicer malo bolj počasi,da vlada dela dobro...
Odgovori
0 0
MarkoJur
23. 06. 2026 21.29
Zato, ker je nekdo pokasiral milione, sistem pa NE DELUJE, tako, kot ne delujejo računalniki brez OS, tako kot ne deluje zdravstvo z vedno novimi odhodi strokovnjakov, tako, kot ne deluje sodna palača, pardon - podertija na Litijski...
Odgovori
+2
2 0
rogla
23. 06. 2026 21.22
SI alarm je nekaj, kar pač ne ve se zakaj in za kdaj. Nekaj kar tako ...
Odgovori
+1
2 1
Nehajte ze enkrat
23. 06. 2026 21.20
Zato ker ta alarm tako kot drugod je za 1 k,,,,,kaj VSI mislite da prezijo na nevarnost,ce je ze tako kje tej posamezniki delujejo?????
Odgovori
+2
2 0
Slovenec007
23. 06. 2026 21.17
Hhahaha....obe vozili v vodi BMWja .... klasika.
Odgovori
+5
5 0
itsju
23. 06. 2026 21.15
In kaj bi ta alarm tukaj pomagal? Bi bila kakšna streha manj razbita? Ta aplikacija je dobra samo za to, da si je par golobčkov napolnilo denarnice...
Odgovori
+6
8 2
Nikoliveclevo
23. 06. 2026 21.10
Katera golobnjakova stvar je pa kdaj delovala.
Odgovori
-2
4 6
Uroš
23. 06. 2026 21.07
Mene pa zanima, kako je s tistim golobovim superračunalnikom za napovedovanje vide, kot se je izrazil. je bilo kaj iz tega ali so samondenar spet pokradli?
Odgovori
+0
4 4
4krogci
23. 06. 2026 21.06
Ker so ga novi na oblasti ukinli!! Isto kot so nardil z vsemi projekti preteklih 4 let!!!
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+4
6 2
s6t6n6s
23. 06. 2026 20.54
Zato,ker jim ni to v interesu ;))
Odgovori
+4
5 1
Blokov?an
23. 06. 2026 20.50
Oranžni alarm je že dovolj velik pokazatelj, da se lahko razvije supercelična nevihta. Starejši ljudje so dejansko točno vedeli po intenziteti vetra in obračanja listov na derevesih kdaj bo neurje, oziroma nevihta s točo. Kot mulcu mi je babica velikokrat znala povedati kdaj bo ujma, nikoli se ni zmotila... V današnjih časih imamo toliko nekih pomagal, izračunavanj in ne vem kaj še vse, da bi morali vremenoslovci napovedati ujmo za točno določen kraj dejansko za pol minute natančno! In zakaj tega ne storijo? Kar reče gospoda v Bruslju, tega se je potrebno držati, vse pa je vezano na kmetijstvo in deloma tudi na gospodarstvo, v največji meri pa so kmetje tisti, ki potem potegnejo najkrašo - v dobrobit gensko spremenjene hrane !!!
Odgovori
+3
4 1
enapi
23. 06. 2026 20.42
Če bi alarm bil poslan bi strehe ostale cele?
Odgovori
+6
6 0
enapi
23. 06. 2026 20.41
A zdaj bi za vsak dež alarm pošiljali?
Odgovori
+6
6 0
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