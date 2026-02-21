Naslovnica
Slovenija

Zakaj ob izrednih razmerah na Štajerskem ni zazvonil SI-Alarm?

Maribor, 21. 02. 2026 19.34 pred 1 uro 5 min branja 79

Avtor:
Špela Bezjak Zrim Barbara Bašić
Poškodovano električno omrežje v Limbušu

Dan po izrednih dogodkih zaradi težkega mokrega snega: koliko gospodinjstev je še vedno brez elektrike? In do kdaj? Na terenu je 500 delavcev Elektra Maribor, pomoč na Štajersko prihaja tudi iz drugih delov Slovenije, z agregati pomaga civilna zaščita. Kakšen pa je odziv pristojnih, zakaj ni zazvonil SI-Alarm?

Dan po velikih težavah v severovzhodni Sloveniji, ki jih je povzročil moker in težak sneg, ko je lomil drevesa in podiral električne drogove, skoraj 7000 odjemalcev še naprej ostaja v električnem mrku. Intervencijske ekipe iz vse Slovenije – skupaj s pripadniki civilne zaščite ter poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, že drugi dan odpravljajo posledice. Najhuje je v Podravju in na Goričkem, kjer so nekateri prebivalci zaradi podrtega drevja, ki leži po cestah in se še vedno lomi, odrezani od sveta. Tam bodo brez elektrike najverjetneje še nekaj dni.

"Do jutra te to ne moti, ker pričakuješ, da bo mogoče čez par ur, zdaj pa nastajajo težave," pripoveduje Darko Dornik iz Zgornjega Dupleka. "Glede na razsežnost, ki res presega moči Elektra Maribor, smo že od začetka komunicirali, da je to vprašanje nekaj dni," pa pojasnjuje direktorica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar. "Drevesa se še vedno lomijo. Težek sneg je še vedno na drevesih, sneg lomi vejevje in še pada, tako da še pričakujemo intervencije," medtem razlaga poveljnik Gasilske zveze Kuzma Alojz Krpič.

Zgornji Duplek je le ena od številnih lokacij severovzhodne Slovenije, kjer že od ranega jutra potekajo sanacijska dela. Delavci Elektra Maribor so ob prihodu naše novinarske ekipe ravno postavljali enega od šestih poškodovanih drogov za srednje napetostno omrežje.

Večina okoliških prebivalcev je brez elektrike že več kot 40 ur. "Dobro, da nimamo toplotne črpalke, bi bili zdaj na mrzlem," pravi Roman Hozjan. Da bodo morda še kakšna dva dni brez elektrike, se boji tudi Dornik. "Nekako moramo ukrepati," dodaja. "Ogrejemo se s kidanjem snega. Otroke smo dali na počitnice, sosed ima štedilnik na drva štedilnik in lahko tam kuhamo," pa pove Igor Horvat.

Pomagajo si tudi z agregati, saj še vedno ni jasno, kako dolgo bo električni mrk še trajal. "Ravno sva se s kolegom pogovarjala, da bi en hladilnik s podaljškom potegnila še do njega," predlaga Hozjan. "Saj smo v končni fazi tudi prijatelji, pa ljudje smo," pristavi Dornik in nadaljuje: "Zamrzovalne skrinje se bodo počasi začele odtaljevati, v hiši je mrzlo, ker centralna kurjava ne dela. V bistvu smo odvisni od elektrike."

Gasilci na Goričkem so medtem dva agregara dostavili v Dom za starejše občane Kuzma, kjer je po besedah Krpiča 150 stanovalcev in zaposlenih.

Poleg izpada elektrike pa največ težav povzročajo podrta drevesa, ki se še vedno lomijo, kar predstavlja nevarnost tudi za gasilce in elektro-gradbene ekipe, ki sanirajo omrežje. Posledice ujme na terenu odpravlja več sto ljudi iz cele Slovenije.

Brez elektrike 6814 odjemalcev, na terenu 500 delavcev

Samo Elektro Maribor je na teren medtem poslal 500 delavcev. Na pomoč so že prišli tudi iz drugih delov države. Civilna zaščita bolnim in najbolj ranljivim dostavlja agregate, vse ostale pa pristojni prosijo, da potrpijo oziroma da za pomoč zaprosijo svojce. Se pa vse več prebivalcev prizadetih območij sprašuje, zakaj včeraj niso prejeli SMS sporočil preko sistema SI-Alarm, kot so to prejeli prebivalci v sosednji Avstriji, da bi vedeli, kaj jih čaka.

Na terenu je 50 močnih elektro gradbenih ekip, 50 ekip, ki identificirajo napake na omrežju – vse skupaj 500 delavcev Elektra Maribor, ki se že od včeraj trudijo odpraviti izpade na električnem omrežju.

"Naše strokovne ekipe iščejo še dodatne tehnične rešitve, vse možnosti preklaplanja, cilj je čim več uporabnikov oskrbeti z električno energijo," poudarja ??.

Dopoldan je bilo brez električne energije 17.000 odjemalcev, na pomoč je prišla civilna zaščita iz vse države. Že včeraj so na to območje vozili agregate, tako je bilo tudi danes in bo tudi v prihodnje, po potrebi, razlaga poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. "Ni za pričakovati, da bo lahko vsak od 17.000 dobil agregat, in ga tudi ne potrebuje. Zato so tukaj prioriteta  ranljive skupine, institucije in podobno, za katere bomo pa vse poskrbeli."

Pomoč prihaja iz vse države, od včeraj je v obtoku 50 agregatov, namenjenih na Goričko, danes so nakladali agregate za Maribor, dodajali jih bodo po potrebi, pravi Šestan. In poziva, naj ljudje v ta namen ne kličejo dežurnih služb. "Tisti, ki niso ogroženi, ki nimajo nujnega stanja – naj raje uporabijo svoje prijatelje, znance in se pri njih začasno ogrejejo."

Med ljudmi pa se pojavlja veliko vprašanj, zakaj včeraj niso na svoje mobilne telefone prijeli sporočil preko sistema SI-Alarm. Prvi mož Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin na očitke odgovarja, da sistem deluje, da je deloval tudi v vmesnem času od javnega testiranja. Občani pa niso dobili obvestila na svoje mobilne aparate ker, "so očitno pristojne službe, ki se nahajajo na samem terenu in vodje intervencije ocenile, da samo alarmiranje preko sistema SI-Alarm ni potrebno in nas niso zaprosile, da bi poslali kakršnokoli sporočilo".

Predsednik vlade Robert Golob, ki je danes obiskal Maribor, medtem meni, da SMS alarm v tem primeru ne bi koristil. "Velika količina mokrega snega je bila enostavno pretežka za elektro-energetsko omrežje. Tukaj nobeno SMS sporočilo ne pomaga. Nihče ne bi mogel predvideti, da bo prišlo v takšnem obsegu, še manj kje," je dejal premier.

Behin še dodaja, da gre za standardni postopek, ki velja za vso Evropsko unijo in da je vodja intervencije tisti, ki mora oceniti, za kako resno situacijo gre, in tisti, ki sporoči naprej na Upravo, ki da potem zeleno luč za sprožitev alarma. "Če sem čisto konkreten: on pove, na katerem območju želijo, da se to objavi. Objavite lahko območje celotne občine in vse repetitorje, ki pokrivajo občino, lahko je to območje večjih občin, lahko je to območje Haloz ...," našteva. SMS sporočilo pa potem lahko dobijo tudi tisti, ki na to območje prihajajo.

Vse razpoložljive enote Elektra Maribor pa bodo na terenu tudi jutri, ko bodo na pomoč prišle še dodatne ekipe, da bodo ljudje čiprej prišli do elektrike.

sneg elektrika obveščanje SI-Alarm civilna zaščita

Šole bi 'očistili invazivne spolne ideologije', prispevek za dolgotrajno oskrbo zamrznili

Mi, socialisti na volitve z 'običajnimi delovnimi ljudmi'

KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
21. 02. 2026 21.05
Njegov super računalnk se je že 3x podražil ... zaradi DDR5 ... !!!
Odgovori
0 0
enapi
21. 02. 2026 21.02
Nekoč teh problemov bi bilo. Tudi elektrike nismo imeli.
Odgovori
+1
1 0
enapi
21. 02. 2026 21.01
Stvari so zelo enostavne. Nedorasli bodo volili sds ostali pač ne.
Odgovori
-2
1 3
Gutenberg
21. 02. 2026 21.05
Nedorasli vedno znova nasedejo novemu ksihtu.
Odgovori
0 0
Ljubljancanka
21. 02. 2026 21.01
Če to ni za SMS alarm, kaj pa je pol?
Odgovori
+1
1 0
Bostinjo
21. 02. 2026 20.59
Če bi redno sekali drevesa okoli daljnovodov in kablov bi bilo vse ok...
Odgovori
-3
0 3
zmerni pesimist
21. 02. 2026 20.58
Pogrešam onega šefica
Odgovori
0 0
DR58
21. 02. 2026 20.58
Kaj me briga ali vedno natančno kje in koliko bo padlo. Ko je taka situacija in napoved je možno, da imajo padavine take posledice. In so jih imele. In tisti, ki se s tem ukvarjajo so kao strokovnjaki za te zadeve in so plačani da to delajo. Očitno so ocenili, da ne bo tako hudo. Pa so se zmotili. Kot ponavadi. Takoj ko so Avstrijci objavili bi vsakemu pametnemu dalo misiti, kaj šele poklicanim. Pa niso. Ko pa je začelo kazat resnične posledice pa spet niso sprožili sporočila, ker bi jih spraševali zakaj niso opozotili in prej in zakaj so spet prepozni. Politik Robi mora marginalizirat zadevo, ker bi drugače priznal, da zadeve ne delujejo in bi ga spet spraševali koliko denarja je dal za vse to in komu ter zakaj po lanskem fijasku niso sprobali še nekajkrat. Ne razumem pa zakaj se dajo operativci prepričat v to, da ni bilo treba. V opozorilu bi lahko sporočili, da lahko pride tudi do snegoloma in prekinitev elektike. Kdo pa jih sili da objavijo hišno številko, čas začetka in konca in pa debelino v centimetrih. TEGA NIHČE NE PRIČAKUJE KER NAROD VE, DA TEGA NI MOŽNO PREDVIDET TAKO NATANČNO!! Vsi vemo tudi, da z sms sporočilom ne moreš preprečiti mesto in intenziteto padavin, da lahko klonijo daljnovidi ne veš pa točno kateri. Lahko pa ljudi vsaj opozoriš, pa naj potem reagirajo ali ne. Vsaj pozorni bodo bolj. Skratka, proaktivnost je znanstvena fantastika. Vsaj v Sloveniji. Nehajte razlagat blesarije in priznajte, da ste se pač ušteli in da boste probali narediti vse, da se to ne bi ponovilo. Pa se bo! Garantiram!
Odgovori
+3
3 0
Patriot79
21. 02. 2026 20.57
Golobček, ti ga pa pihaš...čas je da odletiš😂😂😂
Odgovori
+2
3 1
Borec21
21. 02. 2026 20.56
Ker je Mors s Sajovicem in novim nacelnukom totalno nesposoben sami sebe bi vkradli če bi se čuvali tile kekci
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
21. 02. 2026 20.54
To zanalašč ni delalo samo,d a se je lahko šel Golob nastavljat fotografom.
Odgovori
+1
2 1
Eksiflajs96
21. 02. 2026 20.53
Zato ker 10 cm snega niso izredne razmere. Vcasih so ble to k je padlo 80cm v 15ih urah. Pa se takrat ni prislo do izpasa elektrike ker se je placval da je blo to urejeno, dons pa... 10cm pa kolaps drzave..
Odgovori
+0
1 1
assassin911
21. 02. 2026 20.52
Golobov superračunalnik je ostal brez elektrike.
Odgovori
+4
5 1
Rožle Patriot
21. 02. 2026 20.51
Ni bilo alarma, ker je bil tovrstni sistem oz. AI zaseden zaradi obdelave že tretjega računa Dr. Holoba ... !!!
Odgovori
+3
3 0
jank
21. 02. 2026 20.51
Desničarji še kar čakajo na alarm, ker niso sigurni, da je zapadel sneg. Držimo pesti, da jim zazvoni v ne prav polnih glavah.
Odgovori
-2
2 4
Borec21
21. 02. 2026 20.57
V levih opranih glavah nima pa kaj zvonit ker je vsak strel v prazno
Odgovori
+0
1 1
nebel
21. 02. 2026 20.47
Tudi Golobove sončnice v krizi odpovejo. Račun pa bo vseeno.
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1935308
21. 02. 2026 20.42
V državi, katero danes vsi pošiljate v pozabo, se kaj takega, pri večjih količinah snega ni moglo dogajati. Imeli smo akcije- Nič nas ne sme presenetiti, sodelovali smo vsi. Od policije, vojske, gasilcev in se obnašali kot, da se je to res zgodilo. Naj je bil sneg moker ali suh, naj ga je bilo 30cm ali 1 m, nikakršnih problemov ni bilo. Drevesa ob daljnovodih so bila obrezana, tako, da jih sneg ni lomil, ljudje smo znali potrpeti, tudi sami smo prijeli za lopate, pa je šlo. Sedaj pa bi vsak od nas rad, da nam komunala že pri najmanjši količini snega očisti cesto, jo osuši in nam po možnosti še očisti avtomobil. To je misija nemogoče. Je pa krivda na vzdrževanju okolice daljnovodov in pa zamenjav sto let starih stebrov. Ne morete nas samo cuzati, vlagala bo pa sedaj zopet vsa država, čeprav že sedaj pri računih za elektriko plačujemo omrežnine in ne vem še kakšne dajatve. Letos si dobičke in izplačila raznih dodatkov odpišite in jih investirajte v popravilo omrežja, katerega ste zaradi lastnega pohlepa zanemarili. Verjetno se mi boste na elektru smejali, ampak tako bi moralo biti.
Odgovori
+5
5 0
boslo
21. 02. 2026 20.45
Pelji, velika večina nas je rekla dovolj je stare države, nihče ti ne brani, idi nazaj
Odgovori
+0
1 1
boslo
21. 02. 2026 20.45
Z ostalim se strinjam
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
21. 02. 2026 20.42
Cel kup denarja za sistem ki ne deluje bravo vlada kar tako naprej
Odgovori
+8
8 0
nebel
21. 02. 2026 20.38
Žal mi je Golob, spet si izpustil predvolilno priložnost, da bi Slovenci dobili SMS: Golob vam sporoča... Sedaj torej tudi ni treba hoditi zaradi kamer na prizadeta območja.
Odgovori
+6
6 0
Klovni...
21. 02. 2026 20.35
Ne vem zakaj plačujemo omrežnino, infrastruktura pa stara 40 let
Odgovori
+7
7 0
Rainbow warrior
21. 02. 2026 20.38
Zakaj plačujemo? Zato da financiramo vladne nesposobneže.
Odgovori
+8
8 0
JOSEPH HAYDN
21. 02. 2026 20.35
Sedaj pa samo še čakamo, da Robi obljubi, kako bodo zrihtali zadeve, tako kot pri poplavah. Poleg Robija pa bo pomagal še Maljavac, strokovnjak za gradnjo stanovanj
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
