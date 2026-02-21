Zakaj ob izrednih razmerah na Štajerskem ni zazvonil SI-Alarm?

Dan po velikih težavah v severovzhodni Sloveniji, ki jih je povzročil moker in težak sneg, ko je lomil drevesa in podiral električne drogove, skoraj 7000 odjemalcev še naprej ostaja v električnem mrku. Intervencijske ekipe iz vse Slovenije – skupaj s pripadniki civilne zaščite ter poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, že drugi dan odpravljajo posledice. Najhuje je v Podravju in na Goričkem, kjer so nekateri prebivalci zaradi podrtega drevja, ki leži po cestah in se še vedno lomi, odrezani od sveta. Tam bodo brez elektrike najverjetneje še nekaj dni. "Do jutra te to ne moti, ker pričakuješ, da bo mogoče čez par ur, zdaj pa nastajajo težave," pripoveduje Darko Dornik iz Zgornjega Dupleka. "Glede na razsežnost, ki res presega moči Elektra Maribor, smo že od začetka komunicirali, da je to vprašanje nekaj dni," pa pojasnjuje direktorica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar. "Drevesa se še vedno lomijo. Težek sneg je še vedno na drevesih, sneg lomi vejevje in še pada, tako da še pričakujemo intervencije," medtem razlaga poveljnik Gasilske zveze Kuzma Alojz Krpič.

Zgornji Duplek je le ena od številnih lokacij severovzhodne Slovenije, kjer že od ranega jutra potekajo sanacijska dela. Delavci Elektra Maribor so ob prihodu naše novinarske ekipe ravno postavljali enega od šestih poškodovanih drogov za srednje napetostno omrežje. Večina okoliških prebivalcev je brez elektrike že več kot 40 ur. "Dobro, da nimamo toplotne črpalke, bi bili zdaj na mrzlem," pravi Roman Hozjan. Da bodo morda še kakšna dva dni brez elektrike, se boji tudi Dornik. "Nekako moramo ukrepati," dodaja. "Ogrejemo se s kidanjem snega. Otroke smo dali na počitnice, sosed ima štedilnik na drva štedilnik in lahko tam kuhamo," pa pove Igor Horvat. Pomagajo si tudi z agregati, saj še vedno ni jasno, kako dolgo bo električni mrk še trajal. "Ravno sva se s kolegom pogovarjala, da bi en hladilnik s podaljškom potegnila še do njega," predlaga Hozjan. "Saj smo v končni fazi tudi prijatelji, pa ljudje smo," pristavi Dornik in nadaljuje: "Zamrzovalne skrinje se bodo počasi začele odtaljevati, v hiši je mrzlo, ker centralna kurjava ne dela. V bistvu smo odvisni od elektrike." Gasilci na Goričkem so medtem dva agregara dostavili v Dom za starejše občane Kuzma, kjer je po besedah Krpiča 150 stanovalcev in zaposlenih. Poleg izpada elektrike pa največ težav povzročajo podrta drevesa, ki se še vedno lomijo, kar predstavlja nevarnost tudi za gasilce in elektro-gradbene ekipe, ki sanirajo omrežje. Posledice ujme na terenu odpravlja več sto ljudi iz cele Slovenije.

Samo Elektro Maribor je na teren medtem poslal 500 delavcev. Na pomoč so že prišli tudi iz drugih delov države. Civilna zaščita bolnim in najbolj ranljivim dostavlja agregate, vse ostale pa pristojni prosijo, da potrpijo oziroma da za pomoč zaprosijo svojce. Se pa vse več prebivalcev prizadetih območij sprašuje, zakaj včeraj niso prejeli SMS sporočil preko sistema SI-Alarm, kot so to prejeli prebivalci v sosednji Avstriji, da bi vedeli, kaj jih čaka.