Zakaj odpreti podjetje v BIH?

Podjetje Snežič davčni inženiring, d.o.o. vam nudi v sodelovanju s partnerskim podjetjem Moj Pravnik d.o.o. Banja Luka, katerega prokurist je dr. Rok Snežič univ. dipl. prav., celovito pomoč pri odprtju podjetja v BiH. Prav tako za vas uredimo delovno dovoljenje če želite biti v bosanskem podjetju tudi zaposleni ter vam nudimo davčno in pravno pomoč ter svetovanje v Sloveniji in v Bosni. Ustanovitev bosanskega podjetja (d.o.o.) uredimo v roku 10 dni od podpisa vašega pooblastila. Prav tako za vas uredimo prijavo začasnega prebivališča in za vas priskrbimo sedež vašega podjetja v BIH. Potrebno je poudariti, da BiH NI na seznamu davčni oaz (seznam davčnega odtegljaja, ki ga vodi Ministrstvo za finance), zato vam slovenski davčni organ NE more ob nakazilu storitev v BIH zaračunati kakršnih koli dodatnih davščin. Potrebno je podariti še, da je v BiH minimalna plača 250 EUR (bruto), zato so prispevki za zaposlenega z minimalno plačo 100 EUR.

V Bosni in Hercegovini pa je podjetnik obdavčen izključno z maksimalnim davkom in sicer 10% davka od zasluženih 100.000 EUR. Torej če poslujete preko bosanskega podjetja boste prihranili 60% vašega trdo zasluženega denarja.

Prav tako ima BiH 17% DDV, kar je edina davčna stopnja za DDV v BiH in ne pozna nobenih drugih obdavčitev pri nakupu avtomobila ali plovila. Torej če razmišljate o nakupu dragega avtomobila ali plovila predlagamo, da ustavite podjetje v BiH, to pa nato kupi avtomobil in plovilo. V Sloveniji boste za primer ob nakupu dražjega avtomobila morali državi plačati davek na motorna vozila, davek na luksuz in DDV, kar vas bo v skupnem znesku stalo tudi več kot 60% od neto vrednosti vozila. Za isto vozilo boste v BiH plačali le 17% od neto vrednosti vozila. Če poenostavimo na primeru: nov avtomobil znamke BMW 750 vas bo v Sloveniji stal 160.000 EUR (bruto) v Bosni pa 117.000 EUR (bruto).

BiH ni članica Evropske unije in nima nikakršnega zakona o izvoru premoženja. Tako da Bosanskih podjetij in Bosanskih rezidentov ne slovenski ne bosanski davčni organi ne morejo povpraševati po izvoru premoženja saj nimajo zakonske osnove. Slovenski FURS pa nad bosanskimi podjetji in bosanskimi rezidenti (kljub temu, da so slovenski državljani) nima jurisdikcije.

Lastnik podjetja lahko gotovino na bosanskih bankah iz računa svojega podjetja dviguje neomejeno po plačilu 10% davka od dobička pravne osebe. Podjetje Snežič davčni inženiring, d.o.o. vam lahko pomaga in svetuje pri pridobitvi bosanskega rezidentstva, kar pa ne pomeni, da morate vrniti slovensko državljanstvo le spremenite rezidentstvo (kar pomeni državo, kjer ste zavezani plačevati osebni davek kot fizična oseba) in s tem Slovenija nad vami izgubi davčno jurisdikcijo in možnost vaše obdavčitve.

Za ustanovitev podjetja v BiH nas kontaktirajte na: info@snezic.si in z veseljem se vam bomo odzvali.

Za več informacij obiščite našo internetno stran: www.snezic.si

Naročnik oglasa je Snežič davčni inženiring d.o.o.