Veriga dobrih ljudi

Zakaj pa tebe mami nikoli ne pokliče?

Ljubljana, 16. 05. 2026 06.00 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Nuša Lesar
Počitniški dom v Zambratiji

Vsak otrok si zasluži počitnice, ki si jih bo zapomnil, da si odpočije, nabere moči in stke nova prijateljstva. Počitniški tabori so kot naročeni za vse to, a kaj, ko je za mnoge otroke to prepotreben pobeg iz težke realnosti.

Vzgojitelji Zveze Anita Ogulin in ZPM ugotavljajo, da se mladi pogovarjajo o svojih stiskah, a le, če začutijo, da imajo za to čas in primernega sogovornika, pravi Teodora Komlenić z Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Mladostnik mogoče tudi nonšalantno omeni nekaj, kar je v bistvu, ko procesiramo, zelo težko razumeti in je težka tematika. Ampak on to pove mimogrede in potem je treba to nasloviti, se pogovorimo z njim, ga poslušamo. Saj večkrat ni treba nič pametnega nazaj povedati, ampak samo poslušati, vprašati mogoče, kako je in ali se želi o tem pogovarjati.

Teodora Komlenić z Zveze Anita Ogulin
FOTO: Luka Kotnik

Otroci so na taborih zbrani z vseh vetrov, vseh koncev države, vseh socialnih statusov in različnih družinskih dinamik. Na ta način vsi dobivajo življenjsko širino. Nekdo ugotovi, kako hvaležen je lahko, spet drugi pa, da to, kar se mu dogaja doma, ni nujno edina realnost. Je pa težko, ko te otrok vpraša, če ga res že ves teden ni nihče poklical, nekoga drugega pa so od doma poklicali trikrat v eni uri. Nekoga po zaključku tabora pri avtobusu ne bo čakal nihče od domačih. Koga morda pokliče vzgojitelj in potem se pogovarjamo o tem, da vsi otroci ne živijo s svojimi starši.

Počitniški dom v Zambratiji
FOTO: Damjan Žibert

Na taborih otroci dostop do telefona dobijo enkrat na dan za eno uro.

Se zgodi en zanimiv pojav, ki je naša mala tiha zmaga vsakič znova. Prvi dan nas že od jutra opominjajo, da po kosilu dobijo telefone, potem drugi dan pridejo pet minut prej samo spomniti, češ, čez pet minut bodo telefoni, da slučajno ne bomo pozabili, in potem tretji dan že vzgojitelj spomni, da so pri njemu telefoni. Torej to zanimanje postopoma upada in dejansko pridemo do tega, da skoraj vsi otroci in mladostniki samo zamahnejo z roko ali pa pozabijo nanje, ker se toliko drugega dogaja, opiše Komlenić.

Mladi na taborih dobijo neprecenljive izkušnje sodelovanja, timskega dela, ukvarjajo se z različnimi športi in umetniškimi delavnicami, vse to pa pripomore k dobri samopodobi, ki je eden od temeljev za zadovoljno življenje.

Če so včasih otroci na taborih predvsem potrebovali nekoga, ki je pazil nanje, so danes vzgojitelji opremljeni tudi s psihološkimi in terapevtskimi znanji. Kako živijo s težkimi izpovedmi otrok in mladostnikov, pa si med drugim lahko pogledate v posnetku iz oddaje Svet.

KOMENTARJI1

ap100
16. 05. 2026 20.26
na počitniške tabore starši ne bi smeli klicati otrok, včasih jih niso, verjetno sicer predvsem zato ker to sploh ni bilo mogoče
