Zakaj pa tebe mami nikoli ne pokliče?

Vzgojitelji Zveze Anita Ogulin in ZPM ugotavljajo, da se mladi pogovarjajo o svojih stiskah, a le, če začutijo, da imajo za to čas in primernega sogovornika, pravi Teodora Komlenić z Zveze Anita Ogulin in ZPM. Mladostnik mogoče tudi nonšalantno omeni nekaj, kar je v bistvu, ko procesiramo, zelo težko razumeti in je težka tematika. Ampak on to pove mimogrede in potem je treba to nasloviti, se pogovorimo z njim, ga poslušamo. Saj večkrat ni treba nič pametnega nazaj povedati, ampak samo poslušati, vprašati mogoče, kako je in ali se želi o tem pogovarjati.

Teodora Komlenić z Zveze Anita Ogulin FOTO: Luka Kotnik

Otroci so na taborih zbrani z vseh vetrov, vseh koncev države, vseh socialnih statusov in različnih družinskih dinamik. Na ta način vsi dobivajo življenjsko širino. Nekdo ugotovi, kako hvaležen je lahko, spet drugi pa, da to, kar se mu dogaja doma, ni nujno edina realnost. Je pa težko, ko te otrok vpraša, če ga res že ves teden ni nihče poklical, nekoga drugega pa so od doma poklicali trikrat v eni uri. Nekoga po zaključku tabora pri avtobusu ne bo čakal nihče od domačih. Koga morda pokliče vzgojitelj in potem se pogovarjamo o tem, da vsi otroci ne živijo s svojimi starši.

Počitniški dom v Zambratiji FOTO: Damjan Žibert

Na taborih otroci dostop do telefona dobijo enkrat na dan za eno uro. Se zgodi en zanimiv pojav, ki je naša mala tiha zmaga vsakič znova. Prvi dan nas že od jutra opominjajo, da po kosilu dobijo telefone, potem drugi dan pridejo pet minut prej samo spomniti, češ, čez pet minut bodo telefoni, da slučajno ne bomo pozabili, in potem tretji dan že vzgojitelj spomni, da so pri njemu telefoni. Torej to zanimanje postopoma upada in dejansko pridemo do tega, da skoraj vsi otroci in mladostniki samo zamahnejo z roko ali pa pozabijo nanje, ker se toliko drugega dogaja, opiše Komlenić.

