Zakaj ravno jaz? Biologinja razkriva, kaj privlači komarje

Posebno pozornost strokovnjakov že vrsto let vzbujajo tigrasti komarji, invazivna vrsta, ki se je v zadnjih desetletjih hitro razširila tudi po Sloveniji. "V preteklosti je bila najbolj prizadeta Primorska, nato območje Ljubljane in okolica Novega mesta, danes pa so tigrasti komarji razširjeni že praktično po vsej Sloveniji," opozarja biologinja in raziskovalka z Univerze na Primorskem dr. Katja Adam.

Zakaj nekateri bolj, nekateri manj privlačijo komarje? FOTO: Kanal A

Zakaj sem ravno jaz menza za komarje?

Mnogi se sprašujejo, zakaj komarji nekatere ljudi pikajo veliko pogosteje kot druge. Razlog ni tako preprost, kot se zdi. "Tisti najpomembnejši dejavnik, po katerem se komarji orientirajo proti svoji žrtvi, je ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Poleg tega nas zaznavajo tudi glede na toploto, ki jo naše telo oddaja," pojasnjuje sogovornica. Čeprav se pogosto omenja krvna skupina, znanstveniki enoznačnega odgovora še nimajo. Veliko pomembnejši so kemični in temperaturni signali, ki jih oddaja naše telo.

Boj proti tigrastim komarjem: za en poskus izpustijo tudi 150.000 komarjev naenkrat

Ker se populacije tigrastih komarjev povečujejo, strokovnjaki intenzivno iščejo načine za njihovo omejevanje. Ena izmed metod, ki jo preizkušajo v nekaterih evropskih državah, je spuščanje sterilnih samcev v okolje. Ti se parijo s samicami, vendar potomcev ni, zato se populacija postopoma zmanjšuje. A izvajanje takšnih ukrepov na ravni celotne države ni preprosto. "V Evropi za zdaj potekajo predvsem pilotni projekti. Če bi želeli na tak način zatirati tigraste komarje v celotni Sloveniji, bi bil to velik zalogaj. Potrebne so ogromne količine komarjev, ki jih je treba redno spuščati v okolje. V posameznih poskusih jih naenkrat izpustijo tudi od 10.000 do 150.000, zato bi bila potrebna zelo velika masovna produkcija," pojasnjuje dr. Adam. Po njenem mnenju bo problem v prihodnjih letih še izrazitejši, zato bo treba ukrepati pravočasno. Ob tem poudarja, da pomembne vloge ne igrajo le znanstveniki in pristojne institucije, temveč tudi posamezniki.

Komarska porodnišnica je lahko že podstavek za rože

Zelo pomembno je ozaveščanje javnosti. Ključno je, da ljudje vedo, kako lahko sami poskrbijo, da se komarji v njihovi okolici ne razmnožujejo. Tako lahko populacije ohranjamo na vzdržni ravni, pravi.

Komarji za svoje razmnoževanje ne potrebujejo veliko vode. FOTO: Thinkstock