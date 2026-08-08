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Slovenija

Zakaj ravno jaz? Biologinja razkriva, kaj privlači komarje

Ljubljana, 08. 08. 2026 08.51 pred dvema dnevoma 2 min branja 17

Avtor:
Svet na Kanalu A
Komarji

Topli večeri, odprta okna in značilni zvok, ki ga skoraj vsi sovražimo. Komarji niso le nadloga, ampak lahko prenašajo tudi bolezni. Njihovo širjenje pa pospešujejo podnebne spremembe in globalna potovanja. A hkrati imajo pomembno vlogo v naravi, zato jih ni mogoče preprosto iztrebiti. Zakaj nekatere ljudi popikajo desetkrat bolj kot druge, ali so tigrasti komarji res nevarnejši in ali bomo nekoč komarje nadzorovali s pomočjo sterilnih samcev?

Posebno pozornost strokovnjakov že vrsto let vzbujajo tigrasti komarji, invazivna vrsta, ki se je v zadnjih desetletjih hitro razširila tudi po Sloveniji.

"V preteklosti je bila najbolj prizadeta Primorska, nato območje Ljubljane in okolica Novega mesta, danes pa so tigrasti komarji razširjeni že praktično po vsej Sloveniji," opozarja biologinja in raziskovalka z Univerze na Primorskem dr. Katja Adam.

Zakaj nekateri bolj, nekateri manj privlačijo komarje?
Zakaj nekateri bolj, nekateri manj privlačijo komarje?
FOTO: Kanal A

Zakaj sem ravno jaz menza za komarje?

Mnogi se sprašujejo, zakaj komarji nekatere ljudi pikajo veliko pogosteje kot druge. Razlog ni tako preprost, kot se zdi.

"Tisti najpomembnejši dejavnik, po katerem se komarji orientirajo proti svoji žrtvi, je ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Poleg tega nas zaznavajo tudi glede na toploto, ki jo naše telo oddaja," pojasnjuje sogovornica. Čeprav se pogosto omenja krvna skupina, znanstveniki enoznačnega odgovora še nimajo. Veliko pomembnejši so kemični in temperaturni signali, ki jih oddaja naše telo.

Boj proti tigrastim komarjem: za en poskus izpustijo tudi 150.000 komarjev naenkrat

Ker se populacije tigrastih komarjev povečujejo, strokovnjaki intenzivno iščejo načine za njihovo omejevanje. Ena izmed metod, ki jo preizkušajo v nekaterih evropskih državah, je spuščanje sterilnih samcev v okolje. Ti se parijo s samicami, vendar potomcev ni, zato se populacija postopoma zmanjšuje.

A izvajanje takšnih ukrepov na ravni celotne države ni preprosto. "V Evropi za zdaj potekajo predvsem pilotni projekti. Če bi želeli na tak način zatirati tigraste komarje v celotni Sloveniji, bi bil to velik zalogaj. Potrebne so ogromne količine komarjev, ki jih je treba redno spuščati v okolje. V posameznih poskusih jih naenkrat izpustijo tudi od 10.000 do 150.000, zato bi bila potrebna zelo velika masovna produkcija," pojasnjuje dr. Adam.

Po njenem mnenju bo problem v prihodnjih letih še izrazitejši, zato bo treba ukrepati pravočasno. Ob tem poudarja, da pomembne vloge ne igrajo le znanstveniki in pristojne institucije, temveč tudi posamezniki.

Komarska porodnišnica je lahko že podstavek za rože

Zelo pomembno je ozaveščanje javnosti. Ključno je, da ljudje vedo, kako lahko sami poskrbijo, da se komarji v njihovi okolici ne razmnožujejo. Tako lahko populacije ohranjamo na vzdržni ravni, pravi.

Komarji za svoje razmnoževanje ne potrebujejo veliko vode.
Komarji za svoje razmnoževanje ne potrebujejo veliko vode.
FOTO: Thinkstock

Največ lahko storimo prav doma – z odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, sodov, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca. Že majhna količina vode je lahko dovolj za razvoj nove generacije.

Čeprav si marsikdo želi sveta brez komarjev, strokovnjaki opozarjajo, da imajo ti pomembno vlogo v ekosistemu. Zato cilj ni njihovo iztrebljenje, temveč nadzorovanje populacij na način, ki bo hkrati učinkovit in okoljsko sprejemljiv.

Glede na hitrost širjenja tigrastega komarja pa je jasno predvsem eno – to ni več težava posameznih regij, ampak izziv, s katerim se bo morala v prihodnjih letih soočiti celotna Slovenija.

komarji zdravje katja adam
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KOMENTARJI17

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cool1
10. 08. 2026 13.06
Ježi, goži, ptice in vse koristne živali v naravi , na parcelah, pri hišah, tudi rabijo vodo, torej ko jim jo nastavimo, jim jo bomo pustili, ne pa umaknili zaradi komarjev....lp.
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+1
1 0
cool1
10. 08. 2026 13.04
Moti me, da v članku pišete komar, komarji in tako naprej. Komarji ne pikajo, pikajo njihove družice , to je komarkle ali kako bi jih človek imenoval, ker rabijo kri za svoj nov zarod..... komarji pa ne pikajo sploh....lp.
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+1
1 0
niktalop
09. 08. 2026 18.48
Največ lahko storimo prav doma – z odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, sodov, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca. Popolnoma zgrešeno. Jaz pa jim nastavim posode z vodo da samice odložijo jajčeca. Ko se razvijejo ličinke pa vodo odlijem in tako odstranim celotno zalego komarjev.
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+1
1 0
DK48
08. 08. 2026 15.22
Bojim se ga,bolj kot medveda.
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+1
1 0
PEACEMAKER
08. 08. 2026 15.21
S čem se ubadate hlapci
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+2
2 0
asdfghjklč
08. 08. 2026 15.07
Se ne sekiram več za komarje, od kar imam doma stroj za odganjanje komarjev - ženo.
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+3
3 0
Kumul
08. 08. 2026 14.40
Mula je križanec med kobilo in oslom, mezeg je križanec med oslico in konjem, prosim biologi ne mi o tihrastem komarju razlagat, ker pojma nimate.
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+4
4 0
a res1
08. 08. 2026 14.30
Članek. So škodljivi in na kncu koristni. Vsaka čast, naj ti pije kri. Aja, za znanstvenike? Ali komar prenaša c -19 in pa aids. The ent.
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-1
0 1
IvanJaJo
08. 08. 2026 14.15
Dodana vrednost clanka taksna kot je bil doprinos prejsnje in zdejsne vlade 🤣
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+1
1 0
96bimBo
08. 08. 2026 13.01
Se potim predvsem v glavo. Zato sem vaba za krvosese razen klopov. Potrjeno na pohodih v naravi.
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+0
1 1
tech
08. 08. 2026 12.44
"imajo ti pomembno vlogo v ekosistemu" bi lahko napisali kakšna je ta pomembna vloga, razen hrana za druge vrste živali. Takoj podpišem da se jih iztrebi.
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+1
3 2
asdfghjklč
08. 08. 2026 15.11
Spet nekdo, ki je premalo izobražen? Ličinke, recimo, živijo v vodi, in jo filtrirajo,, ker se prehranjujejo z algami, in drugimi drobnimi delci... Komarji ne grizejo samo, ampak tudi oprašujejo, itd... Je pa res, da so zelo nadležni.
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+1
2 1
txoxnxy
08. 08. 2026 12.40
Bo Bruselj predlagal obvezno čipiranje in nadzor preko starlink satelitev , pa bo problem s komarji rešen.
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+2
3 1
Delavec_Slo
08. 08. 2026 11.31
Komarje privlači 200% prevelik javni sektor!
Odgovori
+1
5 4
Kimberley Echo
08. 08. 2026 10.45
Moška populacija komarjev je pomembna kot so čebele, čmrlji ali metulji, ki oplajajo cvete rastlin. Le čebele pa nam dajejo bogatstvo v obliki čebeljih pridelkov. Tudi ose, sršeni, obadi, hlevske in mrhovinarske muhe, mušice... so pomembni opraševalci. Narava ni nič ustvarila za brezveze.
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+5
5 0
Brane123
08. 08. 2026 10.54
Narava bi se prilagodila, kot vedno.
Odgovori
+1
4 3
huperz
08. 08. 2026 11.13
narava drži ravnovesje in vsak se lahko enkrat zmoti in tudi narava se je, nastal je človek
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+5
6 1
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