Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zakaj Pirc Musarjeva ni vztrajala do konca?

Ljubljana, 28. 04. 2026 19.45 pred 45 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Nika Kunaver
Nataša Pirc Musar

Še vedno ni povsem jasno, zakaj je predsednica države Nataša Pirc Musar tako hitro vrgla puško v koruzo oziroma zakaj ni izkoristila celotnega 30-dnevnega roka. Na voljo je namreč imela še približno dva tedna za dodatna usklajevanja in iskanje kandidata za predsednika vlade z zadostno podporo v parlamentu. Tudi leta 2018 njen predhodnik Borut Pahor ni predlagal mandatarja, a je, za razliko od nje, z odločitvijo čakal do zadnjega dne.

Borut Pahor je vztrajal dlje kot aktualna predsednica, do konca. To je razvidno tudi iz Pahorjevega pisma, ki ga je takrat poslal predsedniku parlamenta Mateju Toninu.

"Do danes, ko se izteka 30-dnevni rok, nihče ne uživa zadostne podpore," je leta 2018 sklenil Pahor. Prvaku SDS Janezu Janši je sicer kot zmagovalcu predčasnih volitev ponudil mandat za sestavo vlade, a ga je Janša pisno zavrnil, saj ni imel dovolj glasov. Podpora NSi s sedmimi poslanci je bila namreč premalo za sestavo vlade. Parlament je bil takrat zelo razdrobljen, stranke pa so sporočale, da z njim ne bodo sodelovale.

Na koncu je sicer manjšinsko vlado sestavil Marjan Šarec, in sicer s podporo Levice iz opozicije.

A na oblasti je zdržal manj kot leto in pol, saj je konec januarja 2020 odstopil. Takrat je Pahor mandatarsko funkcijo ponovno ponudil Janši, ki jo je, za razliko od leta 2018, sprejel in takrat že s Počivalškovo SMC, NSi ter DeSUS sestavil tako imenovano "covidno" vlado.

Je pa bilo drugače 14. marca 2018, ko je odstopil Miro Cerar. Takrat je Pahor hitro sporočil, da ne bo predlagal novega mandatarja in da predlaga predčasne volitve. Ključna je bila razlika, da je Cerar odstopil tik pred iztekom mandata in bi bile v vsakem primeru kmalu redne volitve.

Nataša Pirc Musar je zdaj očitno presodila, da čakanje ne bi prineslo drugačnega rezultata. 

nataša pirc musar vlada mandat

Priprave na kresovanja v polnem teku

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ReAnDa
28. 04. 2026 20.31
Zato, ker ima tudi impulzivnega Goloba dovolj. Sicer pa še vedno velja od leta 1993, bojte se Janše.
Odgovori
0 0
natas999
28. 04. 2026 20.29
mevža
Odgovori
+0
1 1
Bella Ciao1
28. 04. 2026 20.28
Ker noče predlagati kriminalnih prevarantov
Odgovori
+0
1 1
borjac
28. 04. 2026 20.26
"Zakaj Pirc Musarjeva ni vztrajala do konca??? " , mislim da zato ker ji je prišlo vrh glave , tole poslušanje lažnivih sogovornikov Logarja in Stevanovića , za katere si na 100 m brez očal videl da so se Odločili da podprejo Janšo , pri Predsednici Musarjevi pa so iz sestanka v sestanek lagali in lagali "kako so odprti za dialog", mislim da ji je bilo dovolj poslušanja lažnivcev , ki pa so ob VSAKEM GLASOVANJU V DZ jasno pokazali da podpirajo Janšo.
Odgovori
+2
3 1
bojer
28. 04. 2026 20.21
Predvidevam, da ima predsednica, ena redkih trenutno v naši politiki, glavo na svojem vratu.
Odgovori
0 0
grumf
28. 04. 2026 20.18
Morala bi počakati. To je to.
Odgovori
+0
1 1
Lenart Čaubi
28. 04. 2026 20.18
Pač ni vztrajala zaradi tega se ne bo dača podrla.
Odgovori
+0
1 1
prizdravi
28. 04. 2026 20.17
Pirc Musarjeva ni "vrgla puške v koruzo", pač pa ni več dovolila, da bi se razni Logarčki in Stevanovići še naprej sprenevedali in blefirali; enostavno jim je snela maske, da bo igra transparentna.
Odgovori
+3
5 2
flojdi
28. 04. 2026 20.04
Kuhna. Ki je ne razumem. In tudi nočem.
Odgovori
+2
3 1
mali.mato
28. 04. 2026 20.01
Zato, ker iz EU prihajajo vedno znova opozorila zaradi fiskalne katastrofe. Bremena noče naložiti Golobu.
Odgovori
+1
4 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677