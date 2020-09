Zakaj plačujemo vpogled v otrokove ocene?

Šole same morajo skleniti pogodbo o nakupu programa. Ni javnega razpisa. Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, sam tudi ravnatelj na osnovni šoli s 760 učenci, Gregor Pečan: "Pogledaš, kaj nudijo eni, kaj nudijo drugi, sta si zelo podobna programa, tudi cene ne odstopajo zelo, tako da se pač odločiš."

Šole kupujejo posebne programe za vodenje šolskih evidenc. V Sloveniji imamo dva. E-asistent in Lo.polis. Tudi če so starši prepričani, da se lahko sami odločijo, ali bodo izbrali ta program, to še ne pomeni, da podatkov v resnici ni tam. So. Ker je šola tista, ki je program kupila za vodenje popolnoma vseh šolskih evidenc.

In tako največkrat pristanejo na monopolne cene dveh podjetij, šole pa pri tem nimajo ne tehničnega znanja ne pravnega, da bi lahko proučile pogodbo, ki jo z njimi sklepajo.

Zato bomo nocoj v oddaji Preverjeno skušali odgovoriti na nekatere dileme, ki se ob tem pojavljajo, obiskali smo tudi obe podjetji in govorili z lastniki. Kako odgovarjajo na vprašanje, ki jih postavlja Urad Informacijskega pooblaščenca? Ob tem pa ključno vprašanje – zakaj ni država sama razvila enotne šolske evidence, torej programa, ki bi bil enak za vse šole v Sloveniji in s tem na voljo za šole brezplačno?

To bi bilo toliko bolj smiselno, ker ministrstvo za šolstvo ni povezano z nobenim od obstoječih programov, tako da morajo učitelji podatke iz programov izvoziti in jih še enkrat vnašati v programe ministrstva. Našli pa smo tudi šole, ki so same razvile svoj program in podatke o dijakih shranjujejo samo v šoli.

So se pa nam oglasili tudi starši, ki jih skrbijo poteze omenjenih zasebnih podjetij v času covid krize. Takrat so vsi starši dobili geslo, da so potrditi svoje podatke, tudi če niso imeli plačljivega sistema – da bi lahko potekal pouk na daljavo. Vprašanje staršev, ali ni bil čas covid krize le izgovor za zbiranje podatkov vseh staršev, ker kot izhaja iz splošnih pogojev eAsistenta: "Šola dovoljuje, da na e-poštne naslove uporabnikov občasno pošiljajo tudi komercialna sporočila /.../ in da dovoljuje prikazovanje oglaševalskih in promocijskih sporočil."Šola se s podpisom pogodbe tudi zavezuje, da bodo razredniki na govorilnih urah dali staršem, ki to želijo, naročilnico za eAsistenta in jim predstavili način naročanja na storitev eAsistent za starše. Storitev, ki je plačljiva.