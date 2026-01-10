Naslovnica
Slovenija

Ali občine res zmanjšujejo število podizvajalcev za pluženje snega?

10. 01. 2026 20.20

Avtor:
Barbara Bašić
Neočiščeni pločniki v Ljubljani

Kaj je krivo, da še pet dni po obilnem sneženju po nekaterih krajih ceste in pločniki še vedno niso očiščeni? V petek je drselo zaradi snega, danes zaradi neočiščenega ledu. Ali drži, da nekatere občine v zadnjih letih zaradi milih zim odpovedujejo pogodbe za čiščenje podizvajalcem? Zakaj? Primer dobre prakse je občina Kočevje, ki ima že več kot 10 let enako število pogodb s podizvajalci in jih tudi v prihodnje ne namerava krčiti.

Ali občine zmanjšujejo število podizvajalcev za pluženje snega? Ali zato številne ceste in pločniki po državi ostajajo zasneženi? Na dolenjskih občinah, kamor smo pošiljali novinarska vprašanja, odločno zanikajo te informacije, češ da še dodatno večajo število podizvajalcev in strojev za pluženje.

Primer dobre prakse je občina Kočevje, kjer imajo že več kot 10 let enako število pogodb s podizvajalci. Za čiščenje državnih cest v občini skrbi CGP, za čiščenje lokalnih cest pa Komunala Kočevje s podizvajalci.

Komunala Kočevje skrbi za okoli 250 kilometrov občinskih površin, pri tem pa si pomaga tudi s 15 podizvajalci.

Eden od njih je Ivan Režonja, ki ima s kočevsko Komunalo sklenjeno pogodbo že sedem let.

"Če imaš že stroj, je bolje, da nekaj dela kot pa nič. Tako da jaz imam te stroje že leta, že 35 let ali več, in s tem se ukvarjam. Mislim, da bom še malo držal, potem bom pa videl, če bo mlada generacija kaj prevzela," pove.

Ob zdajšnjem obilnem sneženju je Režonja delal neprestano dva dni. "Morali smo se kar potruditi, da je bilo nekaj očiščeno. Pa saj so tudi drugi pridni, nisem edini."

"Tudi če zime niso tako močne, je treba izvajati preventivne posipe, ki morajo biti izvedeni hitro, zato izvajalci ostajajo v enakem številu," pa pojasnjuje Tadej Pajnič iz Komunale Kočevje.

Za naslednje zime tako ne predvidevajo zmanjševanja kooperantov.

Samo zimska služba, kamor sodita pluženje in posip, je v letu 2025 občino Kočevje stala 487.500 evrov proračunskih sredstev, kar predstavlja dva odstotka celotne porabe občine.

Do lažjega poroda s hipnozo: 'Bila sem pod palmo in poslušala valovanje morja'

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
10. 01. 2026 21.14
Lahko rečem, da že dolgo nazaj ni bilo tako neočiščeno kot je bilo po tem zapadlem snegu v Kranju. Vedno so plužili že navsezgodaj, pločniki so bili lepo očiščeni snega, letos se je sneg shodil, posledično je pa potem na shojenem nastal led. In potke so postale ledene, k sreči je še ob potkah dovolj snega, da se da izogniti poledenelim potem. Zgleda res tako, da koncesionarjev ni več, za komunalce je pa prevelik teren s premalo zaposlenimi za ukrepanje.
Odgovori
0 0
123soba
10. 01. 2026 21.08
Noben več od komunalnih delavcev ne zna prijeti lopate. Vsi sedijo v avtih in se vozijo naokoli....
Odgovori
+1
1 0
periot22
10. 01. 2026 20.57
Jaz vem da se je 20 let bolj pluzilo kot zdaj ob 5 uri zjutraj zdaj pred 9 uro ni nobenega nikjer včasih pride šele popoldne!
Odgovori
+3
3 0
Noleani
10. 01. 2026 20.54
Ne vem za vse občine a v nasi so cepljeni za pluženje in podipanje, samo da malo kaže na poledico ali sneg ze je hrupni lučkar s traktorjem na ulici in pisipa toliko soli, da bi jo lahko prodajali. Čisto pretirava. S tem mislim, da je na določenih odsekih naselja tudi po 10cm soli se ne hecam. Prav je, da se posipa in pluži a nekateri pretiravajo v drugo smer. Spet ocitno v drugih obcinah v obratno.
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
10. 01. 2026 20.50
Kmetje s svojimi traktorji pozimi itak nimajo kaj delati in jim te pogodbe pridejo kar prav. Če sklene pogodbo, mora pač nabaviti plug (za informacijo, stane cca. 35.000 Eurov) in potem je dobro, če ima kaj plužiti...
Odgovori
-2
0 2
kryptix
10. 01. 2026 20.57
Še bolje bi bilo če bi bil plačan kot se spodobi.
Odgovori
0 0
Xxdproxx
10. 01. 2026 20.47
najvecji pogreb je bil po dolenjskih obcinah, kjer je zimsko sluzbo prevzel CGP…kaj takega pa se ne… na teren hodijo ljudje, ki ne poznajo terena, sploh ne vedo katere ceste imajo za pluzit…. delovci so pridni, ampak organizacija je pa v….
Odgovori
+4
4 0
Gospod .
10. 01. 2026 20.44
Saj pa ni denarja več za nič. Več plačujemo manj je (davek+parkirnine in ostalo kar si zmislijo). Po Pomurju so nekatere ceste bile res slabotne.
Odgovori
+3
3 0
modrook
10. 01. 2026 20.44
v Postojni trenutno poledica, "podizvajalcev" da bi posipali pesek / sol pa nikjer...
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
10. 01. 2026 20.43
Pri nas je kar solidno spluženo tudi pločniki se pa najdejo nekateri ki z dvorišča zmečejo sneg na že splužene pločnike
Odgovori
+5
5 0
osiveli_ritmični_gimnastik
10. 01. 2026 20.39
javni ulravi c roke dat lopate, v čem je problem. naj bo vsaj neka korist od njih
Odgovori
-1
2 3
Mclaren
10. 01. 2026 20.45
Je rekel nekdo, ki je na socialni!
Odgovori
+2
3 1
oježeš
10. 01. 2026 21.10
Pa še ni prijel za lopato. Ko bo pa kaj rabil bo pa bemtil, ker ne bi bilo nikjer nikogar, bi pa pozabil, da delajo na terenu. Je pa res enostavno druge napadati, ko človek niti dela ne pozna, sam se pa ima za največjega reveža, ki trpi da ni res pa nobene koristi za družbo.
Odgovori
0 0
Tri pisane marjetice
10. 01. 2026 20.38
Vsako leto občine poberejo več parkirnin, občani imamo pa vedno manj.
Odgovori
+7
7 0
duhccc
10. 01. 2026 20.37
ne ni to prej ni blo snega in niso sploh pripravljeni in so raj tist denar ....
Odgovori
+3
3 0
presnet
10. 01. 2026 20.35
Eh dajte no, pločnikov je vedno več. Zanima me, zakaj ni novic o zimskih radostih, ki jih imajo otroci; samo zasipavanje z zdrahami okoli zapadlega snega. Danes je bilo v centru dajlepšeg mesta videti kar nekaj družin s sankami na poti proti Tivoliju.
Odgovori
+4
5 1
Veščec
10. 01. 2026 20.31
tolk folka je zaposlenih u javni upravi,d bi tut oni lahko mau kidal sneg,s župani vred,pa to
Odgovori
+6
9 3
Mclaren
10. 01. 2026 20.45
Pa s politiki tudi
Odgovori
+3
3 0
aviktora
10. 01. 2026 20.31
To je direktiva iz najlepšega mesta na svetu
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
10. 01. 2026 20.23
naj bi ... :))))))
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
