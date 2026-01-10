Ali občine res zmanjšujejo število podizvajalcev za pluženje snega?

Ali občine zmanjšujejo število podizvajalcev za pluženje snega? Ali zato številne ceste in pločniki po državi ostajajo zasneženi? Na dolenjskih občinah, kamor smo pošiljali novinarska vprašanja, odločno zanikajo te informacije, češ da še dodatno večajo število podizvajalcev in strojev za pluženje.

Primer dobre prakse je občina Kočevje, kjer imajo že več kot 10 let enako število pogodb s podizvajalci. Za čiščenje državnih cest v občini skrbi CGP, za čiščenje lokalnih cest pa Komunala Kočevje s podizvajalci.

Komunala Kočevje skrbi za okoli 250 kilometrov občinskih površin, pri tem pa si pomaga tudi s 15 podizvajalci.

Eden od njih je Ivan Režonja, ki ima s kočevsko Komunalo sklenjeno pogodbo že sedem let.

"Če imaš že stroj, je bolje, da nekaj dela kot pa nič. Tako da jaz imam te stroje že leta, že 35 let ali več, in s tem se ukvarjam. Mislim, da bom še malo držal, potem bom pa videl, če bo mlada generacija kaj prevzela," pove.

Ob zdajšnjem obilnem sneženju je Režonja delal neprestano dva dni. "Morali smo se kar potruditi, da je bilo nekaj očiščeno. Pa saj so tudi drugi pridni, nisem edini."

"Tudi če zime niso tako močne, je treba izvajati preventivne posipe, ki morajo biti izvedeni hitro, zato izvajalci ostajajo v enakem številu," pa pojasnjuje Tadej Pajnič iz Komunale Kočevje.

Za naslednje zime tako ne predvidevajo zmanjševanja kooperantov.

Samo zimska služba, kamor sodita pluženje in posip, je v letu 2025 občino Kočevje stala 487.500 evrov proračunskih sredstev, kar predstavlja dva odstotka celotne porabe občine.