Zakaj policija ni dopolnila ovadbe? Neuradno: storilca iščejo tudi zunaj naših meja

Od brutalnega napada na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič je minilo že dva meseca in pol, a še vedno se uradno ne ve, kdo jo je pretepel. Policija je dober teden po napadu za 48 ur sicer pridržala njenega partnerja , in zoper njega podala tudi ovadbo, a je tožilstvo zahtevalo, da ovadbo dopolnijo, tega pa do danes še niso storili. Je pa sodnica, ko je še bila v bolnišnici, javnosti preko svoje hčerke sporočila, da je ovadila neznanega storilca in da je njen partner ni pretepel. Po naših podatkih policisti morebitnega storilca iščejo tudi zunaj Slovenije.

Čeprav je navzven videti, kot da je vsa zadeva potihnila, pa na policiji zatrjujejo, da še zdaleč ni tako. Preverjajo različne verzije, po naših informacijah tudi možnost, da je bil napad naročen. So pa potrdili, da je bilo delo zaradi hudih poškodb oškodovanke v prvi fazi oteženo.

Je pa bilo že na samem začetku jasno, da policija gradi predvsem na izpovedi prič in bolj malo na materialnih dokazih. "Predmet storitve smo intenzivno iskali, a ga še do zdaj nismo našli," je vodja mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl povedal deset dni po dogodku.

A, kot kaže, predmeta, s katerim je bila sodnica pretepena, še vedno niso našli. Kot tudi ne konkretnih dokazov, s katerimi bi dopolnili ovadbo, kar je že pred časom zahtevalo tožilstvo. Očitno je, da tožilstvo, ker je zbranih premalo konkretnih dokazov, ne more ukrepati.

So pa na policiji še vedno prepričani, da brutalen napad ni povezan z njenim delom na sodišču. "Dosedanje ugotovitve pa kažejo, da motiv ostaja iz oškodovančinega zasebnega življenje. S tem, ko je oškodovanka nesporno izkazala, da se bo dokončno odselila in zahtevala določena finančna sredstav iz skupnega razmerja, je bil to izkazan motiv za izvršitev tega dejanja s strani osumljenca," je še dejal Kolbl.

Še vedno je za policijo osumljen njen partner, a oškodovanka je stopila v njegov bran, s pismom, ki ga je iz bolnišnice poslala v javnost, v njem pa je zavrnila kakršnokoli možnost, da bi jo napadel prav on. Policisti so ga teden dni po napadu celo pridržali, a je bilo zbranih premalo dokazov, da bi preiskovalni sodnik odredil pripor. Prav tako so sodišču predlagali prepoved približevanja, a tudi tega predloga sodišče ni podprlo. Kriminalisti tako še naprej iščejo dokaze, po naših informacijah so za pomoč zaprosili tudi policiste v tujini, kar pa lahko pomeni, da se je krog osumljenih razširil.