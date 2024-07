Zakaj postati voznik avtobusa?

Alenka je poklic učiteljice obesila na klin in zdaj že 17 let uživa v poslanstvu voznice avtobusa v Nomagu . Navdušujeta jo dinamičnost poklica, predvsem pa raznoliki urniki , ki omogočajo, da lahko zaposleni ob delu bodisi še študira, kmetuje oz. si delovnik prilagodi svojim osebnim potrebam. Kot uspešno in stabilnopodjetje , predvsem pa družbeno odgovoren delodajalec, Nomago zagotavlja varnost zaposlitve z vsemi plačanimi prispevki, stimulativnim plačnim sistemom, izplačilom regresa, poslovne uspešnosti in mnogimi drugimi ugodnostmi.

Nimate izpita za avtobus? Ni problema!

Na razpis za voznika avtobusa se lahko prijavite tudi, če imate zgolj izpit za avto. Izpit za kategorijo D vam plača Nomago. "Poleg tega so avtobusi danes že zelo napredni, tako da lahko vozijo tudi tisti z manj izkušnjami," pravi Alenka. Zagotovo pa je zaposlitev v Nomagu odlična priložnost tudi za voznike tovornjakov. Vožnja avtobusa prinaša boljše delovne pogoje, večjo interakcijo z ljudmi in bolj urejen delovni čas. Poleg tega je Nomago poznan po svojem zanesljivem voznem parku in družbeno odgovornem poslovanju, kar zagotavlja delo v kolegialnem in pozitivnem vzdušju.

Delo v domačem okolju

Država v duhu trajnosti in razbremenitve cest vse bolj podpira javni prevoz. Tako bo Nomago z linijskim prevozom odslej prisoten tako na območjih savinjske, jugovzhodne in goriške regije kot tudi koroške, posavske, primorsko-notranje in zasavske regije. To pa ni le dobra novica za uporabnike javnega prevoza, temveč tudi za nova delovna mesta za voznike in voznice avtobusov. Alenka je zaenkrat edina voznica v poslovni enoti. Delo z ljudmi jo sprošča in osrečuje. Vsakega, ki vstopi v njen avtobus, pozdravi. "Če se lepo obnašaš, ti to ljudje vrnejo," pove z nasmehom. Veliko ji pomeni, da lahko dela v svojem domačem kraju, saj prihrani veliko časa in pozna teren. " Poleg tega pa," v smehu dodaja, "je avtobus zelo udoben, vse je vzmeteno, pa še razgled imaš!"