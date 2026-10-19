Zakaj predlog o ustanovitvi učiteljske zbornice razburja?

Začenjamo aktivnosti za ustanovitev učiteljske zbornice, so minuli teden v okrožnici slovenskim šolam sporočili iz pristojnega ministrstva. S tem so potrdili namero iz koalicijske pogodbe. Ideja ni nova in v osnovi ni slaba, pravijo šolniki.

"Ker daje glas učitelju. Učitelj kot tak je strokovnjak na svojem področju in bi moral biti enakovreden sogovornik na ministrstvu. Vse ostalo so podrobnosti, ki bi jih bilo potrebno doreči," meni Sašo Božič, predsednik združenja ravnateljev in ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Mengeš.

Svoje predloge je ministrstvu posredovalo tudi Učiteljsko združenje Slovenije, ki ga vodi Matija Horvat, ravnatelj OŠ Matije Čopa Kranj, sicer tudi dolgoletni zagovornik ustanovitve učiteljske zbornice. "Če smo združeni v društvih, združenjih, smo izven šolskega prostora," meni.

A je s svojo pobudo razburil velik del stanovskih kolegov. Med drugim namreč predlaga, da bi vodstvo zbornice imenoval državni zbor, članstvo pa da naj bo obvezno in plačljivo – kakšnih osem evrov mesečno.

Predlog zakona je v pripravi, so nam sporočili z ministrstva, ki ga vodi Borut Rončević. Vsebine še ne razkrivajo, potrdili so le, da so vprašanja glede članstva oziroma članarine še predmet usklajevanja. Zbornice pod takšnimi pogoji ne bomo podprli, pa medtem že svarijo v šolskem sindikatu in Združenju ravnateljev.

"Zbornice imajo to različno urejeno. Nekatere imajo obvezno članstvo, nekatere ne. V nobeni zbornici pa predsednika zbornice ne določa državni zbor, v vsaki zbornici predsednika zbornice izvoli članstvo. Učiteljska zbornica mora temeljiti na stroki, ne sme postati morebitni antipol Svizu," je prepričan Božič.

Da namen zbornice ne bo nadomeščanje sindikatov ali obstoječih strokovnih združenj, še odgovarjajo na ministrstvu. Ali bodo sledili kakšnemu od predlogov učiteljskega združenja za zdaj še ni znano, termin sestanka pa po Horvatovih besedah še usklajujejo.