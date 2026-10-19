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Slovenija

Zakaj predlog o ustanovitvi učiteljske zbornice razburja?

Ljubljana, 19. 10. 2026 19.30 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ema Čepon
Šolska tabla

Kdaj bo pri nas zaživela napovedana učiteljska zbornica? Predlog zakona je v pripravi, so potrdili na ministrstvu za izobraževanje, vsebino pa še usklajujejo. Je pa med šolniki završalo zaradi predloga učiteljskega združenja Slovenije, po katerem bi bilo za članstvo v zbornici treba plačevati obvezno članarino, približno osem evrov na mesec, predsednika zbornice pa bi imenoval kar državni zbor. Sindikati opozarjajo, da bi bila takšna zbornica podaljšana roka oblasti, zato je pod takšnimi pogoji ne bi podprli.

Začenjamo aktivnosti za ustanovitev učiteljske zbornice, so minuli teden v okrožnici slovenskim šolam sporočili iz pristojnega ministrstva. S tem so potrdili namero iz koalicijske pogodbe. Ideja ni nova in v osnovi ni slaba, pravijo šolniki.

"Ker daje glas učitelju. Učitelj kot tak je strokovnjak na svojem področju in bi moral biti enakovreden sogovornik na ministrstvu. Vse ostalo so podrobnosti, ki bi jih bilo potrebno doreči," meni Sašo Božič, predsednik združenja ravnateljev in ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Mengeš.

Svoje predloge je ministrstvu posredovalo tudi Učiteljsko združenje Slovenije, ki ga vodi Matija Horvat, ravnatelj OŠ Matije Čopa Kranj, sicer tudi dolgoletni zagovornik ustanovitve učiteljske zbornice. "Če smo združeni v društvih, združenjih, smo izven šolskega prostora," meni. 

A je s svojo pobudo razburil velik del stanovskih kolegov. Med drugim namreč predlaga, da bi vodstvo zbornice imenoval državni zbor, članstvo pa da naj bo obvezno in plačljivo – kakšnih osem evrov mesečno.

Predlog zakona je v pripravi, so nam sporočili z ministrstva, ki ga vodi Borut Rončević. Vsebine še ne razkrivajo, potrdili so le, da so vprašanja glede članstva oziroma članarine še predmet usklajevanja. Zbornice pod takšnimi pogoji ne bomo podprli, pa medtem že svarijo v šolskem sindikatu in Združenju ravnateljev.

"Zbornice imajo to različno urejeno. Nekatere imajo obvezno članstvo, nekatere ne. V nobeni zbornici pa predsednika zbornice ne določa državni zbor, v vsaki zbornici predsednika zbornice izvoli članstvo. Učiteljska zbornica mora temeljiti na stroki, ne sme postati morebitni antipol Svizu," je prepričan Božič.

Da namen zbornice ne bo nadomeščanje sindikatov ali obstoječih strokovnih združenj, še odgovarjajo na ministrstvu. Ali bodo sledili kakšnemu od predlogov učiteljskega združenja za zdaj še ni znano, termin sestanka pa po Horvatovih besedah še usklajujejo.

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KOMENTARJI2

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a.kralj1994
19. 10. 2026 20.43
hahahahahahaha...tile desni bi vse strokovne institucije vodil kar iz parlamenta...zdravstvo, šolstvo, policijo, tožilstvo in sodstvo, vojsko, .....desni očitno pše nikoli niso slišali za demokracijo...zelo blago povedano...
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-1
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280847
19. 10. 2026 20.52
Ali že niso obstajale učiteljske zbornice, pa je bilo kaj narobe. Aja, zopet predlagajo takozvani desni. To pa je problem.
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